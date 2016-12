Le Ministre des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière a l’honneur de rappeler à tout transporteur routier et à tout gestionnaire de gare routière publique comme privée, que pour réduire efficacement le nombre et la gravité des accidents de la circulation routière, le Gouvernement, à travers l’arrêté interministériel n°2016-0005/MTMUSR/MDNAC/MATDSI du 24 mai 2016, a édicté entre autres les mesures suivantes :

l’obligation d’équiper en limiteur de vitesse tout véhicule de transport routier de marchandises, de voyageurs ou de personnes ;

l’obligation d’installer dans les véhicules de transport routier des dispositifs permettant de déterminer les temps de conduite et de repos de leurs conducteurs ;

l’obligation de se conformer aux prescriptions relatives à la feuille de route et au registre récapitulatif de départ des véhicules.

Il rappelle particulièrement aux transporteurs routiers que la prescription relative à l’obligation d’installer les limiteurs de vitesse est entrée en vigueur depuis le 25 novembre 2016.

Aussi, invite-t-il solennellement les transporteurs routiers et les gestionnaires de gares routières au strict respect des obligations fixées.

Des contrôles seront incessamment organisés et tout contrevenant s’expose aux sanctions définies.

Ouagadougou le,

Pour le Ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité Routière, et par délégation le Secrétaire Général

Issiaka SIGUE

Chevalier de l’Ordre National