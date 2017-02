Un conseiller municipal de Nassoumbou (Soum) et son fils ont été assassinés à Yorsalla dans la commune de Titao le samedi 4 février 2017.

Deux individus armés non encore identifiés ont fait incursion à Yorsalla dans la commune de Titao ce samedi 4 février 2017. Ils ont attaqué la famille de Abdoulaye Dicko, un conseiller municipal de Nassoumbou (province du Soum). Le conseiller et son fils de 5 ans y ont perdu la vie. Un autre enfant du conseiller a été blessé.

Abdoulaye Dicko aurait été menacé de mort dans son village d’origine. Le conseiller s’est réfugié avec sa famille et son troupeau à Yorsalla (45 Km de Titao).



Une délégation du gouverneur de la région du Nord représentée par le Haut-commissaire de la province du Loroum et les forces de défense et de sécurité ont été sur les lieux pour constater les faits et encourager la famille endeuillée.