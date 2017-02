Dans la nuit du lundi 27 au mardi 28 février 2017, les Commissariats de Police de Districts de Baraboulé et de Tongomayel dans la province du Soum, Région du Sahel, ont été la cible d’attaques perpétrées par des individus armés non encore identifiés.

Au cours de ces attaques, on a enregistré un blessé par balle du côté des civils, des dégâts matériels et fort heureusement aucune perte en vie humaine.

Une opération de ratissage est en cours dans la localité en vue de retrouver les assaillants.

Le ministre d’Etat invite la population au calme et à la sérénité et à dénoncer tout cas suspect aux Forces de Défense et de Sécurité.

Ouagadougou, le 28 février 2017

Le Ministre d’Etat, Ministre de la Sécurité

Simon COMPAORE

Grand-Officier de l’Ordre National