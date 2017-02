L’Union nationale des supporters des Etalons (UNSE) a tenu à Koudougou dans la cité du cavalier rouge le samedi 18 janvier 2017, le bilan de la participation à la CAN Gabon 2017. Il ressort de cette conférence que le bilan de la participation de l’Union à la CAN Gabon 2017 est satisfaisant. Un de ses membres a été élu meilleur supporter 5 fois en 6 matches. Les dépenses de l’UNSE s’élèvent à 6 884 000 F CFA sur une recette totale de 11 750 000 F CFA, soit un solde en caisse de 4 866 000 F CFA.

Deux semaines après la 31e Coupe d’Afrique des Nations de Football CAN Gabon 2017, le 12e homme, qui a poussé les Etalons du Burkina à une 3e place honorifique, fait le bilan de sa partition.

En ce qui concerne le bilan moral, un satisfecit général se dégage quant à la contribution des supporters à la chevauché du Onze national. Au sein de l’UNSE, ils ont été au total 47 du Burkina et 10 de la Côte d’Ivoire à prendre le vol le 12 janvier 2017 en direction de Libreville pour supporter l’équipe nationale. Ils ont été renforcés par nos compatriotes vivant au pays d’Ali Bongo selon le secrétaire général de l’UNSE Boukaré Tiendrebéogo.

Pour lui, tout n’a pas été rose à l’expédition gabonaise. « A Libreville quelques difficultés d’ordre organisationnel ont été constatés » relève le SG de l’UNSE, « notamment le manque de comité d’accueil, toute chose qui a fortement retardé notre sortie de l’aéroport », ajoute-t-il. A cela s’ajoute les difficultés de déplacement de l’Union surtout aux problèmes d’hébergement pour lesquels il dit ne pas vouloir « jeter de l’huile sur le feu. Nous allons nous en tenir qu’à la bonne prestation des Etalons » conclut le SG.

« Malgré toutes ces difficultés, le moral et la détermination du 12e joueur n’ont pas été affectés. Au contraire, nous avons fait montre de combativité, de professionnalisme et de patriotisme et avons permis à l’ensemble du peuple burkinabè de vibrer à l’unisson pendant cette CAN », a laissé entendre Boukaré Tiendrebéogo. En témoigne les 5 trophées reçus par l’UNSE en tant que meilleure supporter sur les 6 matches livrés par les Etalons.

Pour ce qui est du bilan financier, l’UNSE a reçu un soutien financier de ses partenaires d’une somme totale 11 750 000 F CFA. Les dépenses qui se résument à l’achat des fanions, drapeaux, des banderoles, de la confection des badges, la communication, le transport et le rafraîchissement entre autres s’élèvent à 6 884 000 F CFA, selon la trésorière Alice Berth Koné. Dans la caisse il reste la somme de 4 866 000 F CFA.

Une contribution bien saluée par Ablassé Yaméogo le président de l’UNSE. Il appelle par ailleurs les opérateurs économiques à soutenir sa structure pour un meilleur soutien aux Etalons.

Y. Alain Didier COMAPORE