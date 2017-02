Les Lions indomptables du Cameroun ont remporté le dimanche 5 février 2017 à Libreville, la 31e Coupe d’Afrique des Nations de Football. En finale, les Camerounais ont battu le septuple champion d’Afrique Égyptien par le score 2 buts à 1. Quinze ans après son 4e sacre continental, le Cameroun devient le 2e pays recordman de la compétition après les Pharaons avec 5 titres.

Le Cameroun est sur le toit de l’Afrique! En battant (1-2) les Pharaons d’Égypte en finale de la 31e CAN, les Lions indomptables s’adjugent le trophée de la CAN Gabon 2017. Ce sont pourtant les Égyptiens qui ont ouvert le score dès la 21e mn. Il faut attendre la 58e mn pour voir les Camerounais revenir au score par un coup de tête de Nicolas Nkoulou sur un centre de Benjamin Moukandjo. Le Break a été fait à 2 mn du terme par Vincent Aboubakar d’une reprise de volet. La revanche de la finale 2008 a belle et bien eu lieu côté camerounais. Le Cameroun s’offre son 5e titre continental 15 ans après le 4e.

Quatre Etalons figurent dans l’équipe type de la CAN 2017 dont deux remplaçants

Gardien :

Fabrice ONDOA (Cameroun)

Défenseurs :

Modou Kara MBODJI (Sénégal),

Ahmed HEGAZY (Egypte),

Michael NGADEU (Cameroun)

Milieux de terrain :

Charles KABORE (Burkina Faso) ,

, Daniel AMARTEY (Ghana),

Bertrand TRAORE (Burkina Faso) ,

, Christian ATSU (Ghana),

Mohamed SALAH (Egypte)

Attaquants :

Christian BASSOGOG (Cameroon),

Junior KABANANGA (DR Congo)

Remplaçants :

Essam EL HADARY (Egypte),

Cheikhou KOUYATE (Sénégal),

Prejuce NAKOULMA (Burkina Faso) ,

, Aristide BANCE (Burkina Faso ),

), Benjamin MOUKANDJO (Cameroun),

ZEZINHO (Guinée Bissau),

M’Bark BOUSSOUF

Voici le classement officiel de la CAF à l’issue de la 31 CAN

1er Cameroun

2e : Egypte

3e : Burkina Faso

4e : Ghana

5e : Sénégal

6e : RD Congo

7e : Maroc

8e : Tunisie

9e : Gabon

10e :Algérie,

11e :Côte d’Ivoire

12e :Mali

13e :Ouganda

14e :Guinée Bissau

15e :Zimbabwe

16e :Togo

Y. Alain Didier COMPAORE