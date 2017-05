Les Etalons du Burkina s’offrent la médaille de bronze de la 31e Coupe d’Afrique des Nations de Football (CAN) Gabon 2017. Opposés au Blacks Stars Ghanéens lors de la petite finale, samedi 4 février 2017, ce sont les Burkinabè qui se sont imposés par un but à zéro. Un bijou signé Alain Traoré à la 88e mn sur coup-franc à Port-Gentil.

C’est fait! Les Etalons ne rentrent pas bredouille de la CAN Gabon 2017. A défaut de la médaille d’or ou d’argent, les poulains de Paulo Duarté sont sur le podium après avoir battu le Ghana (1-0) lors du match de classement.

Ils s’adjugent ainsi la médaille de bronze synonyme de 3e place dans le classement des 16 nations participantes à cette 31e édition de la CAN.

En attendant la finale entre le Cameroun et l’Egypte, ce 5 février sous le coup de 19h TU, les médaillés de bronze, Etalons, attendus dans la matinée du dimanche à partir de 9h30 à l’aéroport international de Ouagadougou ont finalement atterris peu après 11H. Ils ont été accueillis par le Premier ministre, chef du gouvernement et de nombreux supporters. Le cortège se dirige vers la Place de la Nation pour un bain de foule et un hommage au onze national. Les Etalons seront également reçus par le Président du Faso avant d’être décorés pour service rendu à la Nation dans l’après-midi.

Y. Alain Didier COMPAORE