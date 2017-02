La Conférence générale de l’UNESCO, lors de sa 36ème session a proclamé, le 13 février de chaque année, Journée mondiale de la radio.

Historique et raisons de cette journée

L’Académie espagnole de la radio a proposé à l’UNESCO, l’adoption d’une journée mondiale de la Radio. En effet, la radio est un moyen de communication à faible coût, particulièrement adapté pour toucher les communautés isolées et les personnes vulnérables (les analphabètes, les handicapés, les femmes, les jeunes, les pauvres), et qui donne à tous, quelque soit le niveau d’instruction, la possibilité de participer au débat public. La radio joue aussi un rôle central dans les systèmes de communication d’urgence et l’organisation des secours après une catastrophe. A l’heure de la convergence des médias, les services radiophoniques évoluent et adoptent de nouvelles formes avec les technologies numériques (haut débit, portables, tablettes). Pourtant, il semblerait que près d’un milliard de personnes n’aient toujours pas accès à la radio.

Afin de recueillir les avis des parties prenantes sur la question, l’UNESCO a entrepris en juin 2011 un vaste processus de consultation: associations de radiodiffusion, radios publiques, privées, communautaires et internationales ; institutions, fonds et programmes des Nations Unies ; ONG ; universités ; fondations et agences de développement bilatérales ; ainsi que les commissions nationales et les délégations permanentes auprès de l’UNESCO.

Il est ressorti de cette consultation que 91 % des réponses étaient favorables au projet. L’Académie espagnole de la radio, à l’origine de la proposition, a d’ailleurs reçue 46 lettres de soutien de différentes organisations dont : l’Union de radiodiffusion des Etats arabes (ASBU), l’Union de radiodiffusion pour l’Asie et le Pacifique (ABU), l’Union africaine de radiodiffusion (UAR), l’Union des radiodiffusions des Caraïbes (CBU), l’Union européenne de radiotélévision (UER), l’Association internationale de radiodiffusion (AIR), la North American Broadcasters Association (NABA), l’Organisation des télécommunication ibéro-américaines (OTI), la BBC, l’URTI, Radio Vatican, etc

Au regard des résultats de l’étude de faisabilité réalisée par l’UNESCO, le Conseil exécutif dudit organe a recommandé l’adoption de la journée mondiale de la radio. La date du 13 février, jour de la création de la Radio des Nations Unies en 1946, a été proposée par la Directrice générale de l’UNESCO.

Le 14 janvier 2013, l’Assemblée générale des Nations Unies lors de sa 67e session a formellement adopté la proclamation de la Journée Mondiale de la Radio de l’UNESCO.

Célébration de la 6ème édition de la Journée mondiale de la radio

L’UNESCO invite toutes les stations de radio du monde entier, (radio communautaire, privée ou publique et les autres organisations de médias) à célébrer la 6ème édition de la Journée mondiale de la radio 2017, le 13 Février, sous le thème de la participation publique avec le slogan « La radio, c’est vous ! »

L’UNESCO invite les radios à la création d’une programmation exceptionnelle – en plus du divertissement et de l’information pour promouvoir la liberté d’expression et traiter des questions clés d’aujourd’hui, à la fois relatives aux préoccupations des communautés locales et de celles du monde entier.

Comment les radios peuvent-elles participer ?

La radio est le médium le plus dynamique, le plus réactif et le plus attractif qui existe. Elle s’adapte aux changements du XXIe siècle et offre de nouvelles façons d’interagir et de participer. la radio est particulièrement apte à rassembler les communautés et stimuler un dialogue positif pour le changement. En écoutant ses publics et en répondant à leurs besoins, la radio offre une diversité de points de vue et de voix nécessaires pour relever les défis auxquels le monde est confronté.

La radio nous informe et nous transforme, par le divertissement, l’information et la participation du public. Avoir une radio signifie que vous n’êtes jamais seul – vous trouverez toujours un ami dans la radio.

Les radios, organisations ou institutions peuvent participer de plusieurs manières en :

S’Inscrivant à la Journée mondiale de la radio 2017 sur le site : http://tinyurl.com/WRDnews

à la Journée mondiale de la radio 2017 sur le site : http://tinyurl.com/WRDnews Téléchargeant le logo de la Journée mondiale de la radio et en l’intégrant à votre page web.

et en l’intégrant à votre page web. Annonçant à vos auditeurs et partenaires que c’est la Journée mondiale de la radio le 13 février 2017.

le 13 février 2017. Diffusant le jingle officiel de la Journée mondiale de la radio ou bien développez votre propre jingle.

ou bien développez votre propre jingle. Insérant la Journée mondiale de la radio dans votre programmation existante par le biais d’entretiens, de chansons ou de discussions.

dans votre programmation existante par le biais d’entretiens, de chansons ou de discussions. Organisant des Journées ouvertes dans les stations de radio et encourageant le public à proposer des idées de programmation.

dans les stations de radio et encourageant le public à proposer des idées de programmation. Organisant un Festival radio – Une excellente façon d’encourager le thème « La radio, c’est vous ».

– Une excellente façon d’encourager le thème « La radio, c’est vous ». Organisant un Forum radio à travers l’enregistrement et la diffusion d’émissions autour de thèmes d’actualités avec le public, le gouvernement, l’UNESCO, ou la Commission nationale pour l’UNESCO.