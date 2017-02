Pour sa 25ème édition, le Festival Panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou a décidé d’inviter l’ensemble des acteurs impliqués dans la création, la gestion, la diffusion, et la médiation du cinéma et de l’audiovisuel, à une réflexion prospective sur les enjeux de la Formation et des métiers du cinéma et de l’audiovisuel.

Le colloque se déroule sur deux journées, le 28 février et le 1er mars 2017, à la salle des fêtes de Ouaga 2000, sous la coordination de Gaston Kaboré.

Cette réflexion s’articulera autour de trois axes majeurs :

Penser l’enseignement du cinéma et de l’audiovisuel dans un contexte de transformation et d’évolution incessantes des modes de production, de diffusion, et de consommation des images.

Promouvoir et valoriser la formation professionnelle : responsabilités et actions des politiques publiques.

Renforcement des établissements et écoles de formation : quelles coopérations et quelles actions collectives envisager ?

Ce colloque de Ouagadougou veut aborder de manière concrète et pragmatique toutes ces problématiques. La diversité de provenances, de profils, d’expériences et de perceptions des personnes invitées permettra d’explorer tous les enjeux et de partager des solutions.

C’est pourquoi ce colloque du FESPACO 2017 sur la « Formation et métiers du cinéma et de l’audiovisuel » ambitionne d’aboutir sur la rédaction d’un manifeste qui fera date et servira de plan de navigation pour la décennie à venir.

Vous êtes convié à la cérémonie d’ouverture qui inaugurera le colloque, le 28 février à 9h, et également lors de la présentation et adoption du manifeste qui se tiendra le 1er mars à 11h.

Nous comptons sur votre présence pour informer et témoigner largement au sujet de cet événement.

Dans l’attente de vous rencontrer, recevez nos meilleures salutations.

Cordialement

Gaston Kaboré

Coordonnateur du colloque