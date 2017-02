Le Ministre des Ressources Animales et Halieutiques, Sommanogo KOUTOU, a reçu dans son cabinet, le vendredi 03 février 2017, le groupe indien RAJARAMBAPU, intéressé par la filière lait au Burkina Faso. Cet entretien qui intervient à l’issue de plusieurs rencontres techniques a permis aux deux parties de jeter les bases d’un futur investissement dans ladite filière par le bailleur indien.

Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques entend développer, dans le cadre de la mise en œuvre du PNDES, la filière lait à travers l’accroissement de la production du lait par non seulement l’amélioration de l’alimentation mais aussi par la modernisation des infrastructures y afférentes. D’ailleurs la réalisation ou l’agrandissement de laiteries fait partie des projets retenus par le MRAH au titre de l’année 2017.

C’est dans ce sens que le Ministre Sommanogo KOUTOU s’est entretenu avec l’investisseur indien qui entend investir conséquemment dans cette filière. Au cours de leur entretien avec les techniciens du MRAH, le groupe indien a brièvement exposé le plan standard de leur centre de collecte de lait, un centre qui, une fois opérationnel, sera capable de booster notre capacité de production laitière au profit du marché national.

Plus précisément, le groupe indien qui a une longue expérience dans ledit domaine s’est proposé d’apporter son expertise au profit du Burkina Faso. Il s’agit concrètement de l’importation et de l’exploitation de 500 buffles laitiers, de la création d’une banque des coopératives agricoles exclusivement réservée aux acteurs de la filière, de la redynamisation de la laiterie de Cissin pour atteindre 500 litres de lait par heure et surtout de la création d’un partenariat entre les coopératives laitières indiennes et burkinabè.

Très intéressés par la dynamique enclenchée dans notre pays dans la filière lait, le groupe indien a marqué son accord pour une opérationnalisation de ce partenariat gagnant-gagnant. A ce titre, le ministre et ses collaborateurs seront les invités d’honneur au siège du groupe en Inde pour la finalisation du document d’orientation stratégique de cet investissement.

Le Ministre Sommanogo KOUTOU, après avoir remercié les émissaires du groupe indien pour leur accompagnement, a marqué son accord pour une visite en Inde dans les plus brefs délais afin de parachever ce partenariat au profit des acteurs de la filière lait et pour l’ensemble des consommateurs burkinabè.

Le groupe RAJARAMBAPU intervient dans plusieurs domaines en Inde dont la l’agriculture, l’élevage, l’alimentaire (plusieurs centres de collecte et de transformation du lait), l’éducation, les textiles, l’humanitaire.

