La Fédération Africaine de la Critique Cinématographique (FACC) a le plaisir d’informer le public qu’elle prendra part, activement, à la 25ème édition du Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou (FESPACO) qui se tiendra du 25 février au 04 mars prochain dans la capitale burkinabé.

En effet, la FACC est partenaire du FESPACO et sera fortement représentée à ce festival panafricain à travers diverses activités, notamment :

la présence d’un Jury de la FACC qui va décerner le « Prix de la Critique Africaine – Paulin Soumanou Vieyra » au meilleur film long métrage fiction en compétition selon ce jury ;

la couverture médiatique quotidienne du festival par les journalistes et critiques de cinéma membres de la Fédération ;

la publication d'articles, analyses, critiques, interviews, portraits professionnels sur africine.org et autres supports médiatiques ;

des rencontres avec les professionnels du cinéma, les promoteurs du septième art, les partenaires, les journalistes, etc.

Créée à Tunis le 8 octobre 2004 et basée à Dakar, la FACC est une organisation non gouvernementale qui regroupe des associations africaines de critiques de cinéma ainsi que des membres individuels originaires de 33 pays d’Afrique et de la diaspora. Cette fédération compte aujourd’hui plus de 350 journalistes et critiques de cinéma. Son magazine électronique de cinéma ww.africine.org lancé en 2005 est le leader mondial d’information sur les cinémas d’Afrique et de sa diaspora, avec une base de données de plus 15 500 films et près de 3 000 articles.

La Fédération Africaine de la Critique Cinématographique (FACC)

Contact Presse/FESPACO 2017

+226 7042 8702 / 7882 6999

faccbureau@gmail.com

www.africine.org