Le Président du Faso, Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE prendra part le 6 février 2017 à Bamako au Mali, à un Sommet extraordinaire des chefs d’Etat du G5 Sahel consacré à la situation sécuritaire au Mali et son impact dans le Sahel.



Le Président du Faso et ses pairs vont aborder au cours de leurs travaux, des questions relatives à la lutte contre le terrorisme, le grand banditisme et la criminalité transfrontalière dans une perspective de mutualisation des efforts et des renseignements dans la lutte contre ce fléau dans l’espace commun à ces pays.



Le G5 Sahel comprend le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, et le Tchad.

La Direction de la Communication de la Présidence du Faso