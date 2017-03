Le Burkina a commémoré la 160e Journée internationale de la Femme ce 8 mars 2017. La cérémonie officielle a été ponctuée par des allocutions, des décorations et un défilé civile et militaire sur l’Avenue de l’indépendance à Ouagadougou. Si à l’internationale le thème retenu est « les femmes dans un monde du travail en évolution : une planète 50 – 50 d’ici à 2030 », au plan national c’est « la valeur morale de la personne humaine: responsabilité des communautés dans la lutte contre l’exclusion sociale des femmes » qui a été choisi.



C’est sur l’un des phénomènes préoccupants de l’heure à savoir l’exclusion sociale des femmes à travers le thème : « La valeur morale de la personne humaine: responsabilité des communautés dans la lutte contre l’exclusion sociale des femmes » qu’a été célébré le 8 mars 2017 au Burkina. C’est Sika Kaboré, l’épouse du chef de l’Etat qui a patronné la cérémonie.

A en croire le ministre de la Femme, de la solidarité nationale et de la Famille, Laure Zongo/Hien, dans certaines localités de notre pays, des personnes âgées, majoritairement des femmes, sont exclues chaque année de leurs communautés. Elles sont exclues suite à des allégations de sorcellerie après avoir subi des traitements inhumains et dégradants, notamment les sévices corporels, la lapidation et l’incendie de leurs habitations.

« Face à cette situation de violation flagrante des droits humains les plus fondamentaux, il est de notre responsabilité de lutter contre ce phénomène ». C’est pourquoi, dit madame le ministre « nous exhortons les autorités coutumières et religieuses à user de leurs prérogatives pour veiller au respect de la dignité humaine à travers des actions d’accompagnement fortes et soutenues en faveur de la lutte contre l’exclusion sociale des femmes. »

Nous vous proposons la cérémonie en image

C’est le Lt Edwige Nama qui commandé les troupes

Y. Alain Didier Compaoré