L’Association Avancer avec Elle (2AE) a tenu ce vendredi 3 mars 2017 au stade municipal de Ouagadougou un point de presse pour annoncer la tenue de la 2e édition de la Ouagalaise, une course à pieds de 8 km pour les dames, qui aura lieu le 8 mars 2017. Pour cette édition c’est le thème « Lutter contre les grossesses précoces » qui a été retenu.

L’association Avancer avec Elle (2AE) organise une course dénommée la Ouagalaise ce 8 mars 2017. Une compétition de femmes à travers une course de 8 km dans la ville de Ouagadougou dont la lauréate recevra une moto, une médaille d’or, un bouquet de fleurs et des gadgets. La 2e repartira avec un vélo, la médaille d’argent, des gadgets et un bouquet de fleurs. Pour la 3e place, la lauréate recevra un vélo, la médaille de bronze, des gadgets et un bouquet de fleurs.

Outre cette compétition de course de fond, une marche de 4 km sans récompense aura également lieu à l’intention de toute personne désireuse. Une séance aérobic mettra fin à cette cérémonie le jour de la Journée internationale de la Femme, a laissé entendre Salimata Doussa, la présidente de 2AE.

Cette année, c’est sous le thème « Lutter contre les grossesses précoces » que la manifestation se déroulera. A travers cette initiative, l’association espère sensibiliser davantage les filles sur le phénomène des grossesses précoces.

Pour ce faire, une conférence publique est prévue le mardi 7 mars 2017 au Lycée municipal Bambata de Ouagadougou sur le thème : « Education sexuelle en milieu scolaire ». Elle a pour public cible les élèves de la capitale et sera menée en collaboration avec des techniciens de Marie Stopes Burkina dont la directrice des programmes est la marraine de l’évènement.

Les inscriptions peuvent se faire à partir du 4 mars 2017 au stade municipal de Ouagadougou, à RTB/télé ou en envoyant votre nom et prénom à l’adresse avanceravecelles@gmail.com ou au 71 51 46 84 / 77 94 14 40 / 70 43 15 50 / 68 69 68 00 et ce jusqu’au 7 mars à 18h.

Pour un budget prévisionnel de 7 millions de FCFA, près de 3 millions sont mobilisés selon les conférenciers qui disent attendre toujours la réaction de leurs partenaires.

Y. Alain Didier COMPAORE