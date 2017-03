Le Ministre des Sports et des Loisirs, au nom du gouvernement burkinabè, très touché par les actes de violences et de vandalisme constatés à l’issue du match retour entre le Rail Club du Kadiogo (RCK) et l’Union Sportive de la Médina d’Alger (USMA) entrant dans le cadre des 16èmes de finales retour de la Ligue Africaine des Clubs champions, le samedi 19 mars, déplore et condamne avec fermeté ces faits qui n’honorent pas notre pays.

Ces actes de violence, indignes de notre peuple épris de paix, de sportivité et de tolérance, ne sauraient être justifiés. Il appelle le public sportif au calme et à la retenue pour qu’à l’avenir de tels actes ne se reproduisent plus.

Par ailleurs, il présente ses regrets et sa solidarité à l’équipe de l’USMA pour les désagréments causés et tient à rassurer le peuple algérien de l’amitié et de la fraternité inébranlables du peuple burkinabè.

Ouagadougou, le 20 mars 2017

Pour le Ministre des Sports et des Loisirs,

Le Secrétaire Général

Halidou OUEDRAOGO

Officier de l’Ordre National