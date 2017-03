Le Cardinal Philipe Ouédraogo a présenté, à la presse, le plan pastoral stratégique 2016-2020 de l’Eglise catholique au Burkina, ce lundi 27 mars 2017 à Ouagadougou. A travers ce plan quinquennal, l’Eglise invite les fidèles Chrétiens Burkinabè à mieux s’organiser à travers l’adoption d’une stratégie qui permettre à chacun de réaliser sa foi religieuse.

« Ce plan nous offre une vision, un projet pastoral et nous trace un programme fondé sur l’Evangile et la tradition vivante. Sa vision est de nous centrer davantage sur le Christ lui-même qu’il faut connaitre, aimer, imiter, pour vivre en lui la vie trinitaire et pour édifier le royaume de Dieu grâce à des orientations pastorales adaptées à notre contexte social et ecclésial».

C’est en ces termes que l’Archevêque métropolitain de l’Archidiocèse de Ouagadougou, le Cardinal Philipe Ouédraogo, a défendu son plan pastoral stratégique 2016-2020, ce 27 mars 2017.

Pour le Cardinal Philipe Ouédraogo, ce plan quinquennal d’une centaine de pages, a le devoir d’organiser, de planifier et de coordonner les activités pastorales en vue d’une annonce efficace et efficiente de la bonne nouvelle. Raison pour laquelle, « la contemplation et la prière doivent constituer l’âme de ce plan pour que les acteurs de sa mise en œuvre, laïcs, prêtres, religieux et catéchistes, privilégient « l’être » au détriment du «faire » selon la recommandation du Christ à Marthe : tu t’inquiètes et tu t’agites pour bien de choses. Une seule est nécessaire », a-t-il indiqué.

Et au Vicaire apostolique en charge de la pastorale, Abbé Modeste Tapsoba, d’ajouter que ce plan est un plan qui organise les activités de l’Archidiocèse de Ouagadougou. A l’en croire, ce plan est élaboré sur la base des franchises et des procédés de la planification stratégique avec un cadre qui articule un objectif à long ou à court terme.

Ce plan, ajoute-il, vise essentiellement à aider le Chrétien à grandir dans sa relation avec Dieu, en ce sens qu’ « il s’agit d’une œuvre de foi ». Aussi, vise-t-il non seulement à aider le Chrétien à construire un monde de paix avec ses concitoyens, mais aussi à aider le Chrétien aussi à apporter sa part dans la construction et dans le développement de son pays.

La communion, la liturgie, le témoignage et le service sont les 4 points stratégiques. La vision de ce plan est qu’à l’horizon 2020, l’Eglise « dans une dynamique d’inculturation relève le défi de la solidarité pastorale organique, de l’unité, de la sainteté, de la justice et la paix, de l’auto-prise en charge et du développement solidaire ».

Le plan pastoral est une recommandation formulée par le Pape Jean Paul II en 2001 aux Eglises locales en vue de disposer chacune d’un plan pastoral, a observé le Cardinal Ouédraogo.

Bènonè Ib Der Bienvenue Médah