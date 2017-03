Le Président du Faso en visite d’amitié et de travail au Soudan

Le Président du Faso, Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE se rend au Soudan ce dimanche 26 mars 2017 pour une visite d’amitié et de travail.

Dans la capitale soudanaise, le Président du Faso abordera avec son homologue Omar El BECHIR, des sujets relatifs à la coopération bilatérale entre les deux pays dans le but de renforcer l’axe Ouagadougou-Khartoum.

Présidence du Faso