Paulo Duarté le sélectionneur des Etalons a tenu un point de presse ce jeudi 16 mars 2017 à Ouagadougou. Une rencontre avec les hommes de média relative à la liste des joueurs convoqués pour les deux matches amicaux contre le Maroc le 24 mars et le Nigeria le 27 mars. Duarté a laissé entendre qu’il s’agit pour lui de donner la chance aux nouveaux appelés.

Anthony Koura, Gafar Sirima, Aziz Ky, Dylan Ouédraogo et Abdoul Meyker Yabré sont les nouveaux appelés du sélectionneur Paulo Duarté parmi les 25 Etalons convoqués pour les matchs du 24 mars contre le Maroc et du 27 mars contre le Nigéria. Des nouveaux joueurs que Duarté voudrait tester à l’occasion.

Il a expliqué le choix de ces joueurs par le fait de leurs jeunes âges. « Ces joueurs sont âgés entre 18 et 22 ans. C’est la future génération des Etalons du Burkina » justifie Duarté . « J’ai rencontré ces joueurs pour les convaincre de notre projet. Ils sont motivés pour venir jouer avec l’équipe nationale du Burkina. Ils m’ont donné leur parole qu’ils seront là pour ces matchs », confie le sélectionneur.

Si certains binationaux ont accepté rejoindre l’équipe nationale, c’est pas encore le cas de Bryan Babo et Paulo Duarté explique. « A plusieurs reprises, j’ai convoqué Bryan Dabo. Il n’a pas répondu. Le jour où il voudra venir il va m’appeler et me montrer sa disponibilité. J’ai vu dans la presse que Bryan Dabo souhaitait rejoindre l’équipe mais il ne m’a pas appelé. Par contre Anthony Koura m’a appelé et m’a dit qu’il souhaitait rejoindre la sélection. Donc, le jour où il va m’appeler pour dire qu’il est disponible pour l’équipe nationale, alors je prendrai cela en considération. »

Même si certains joueurs comme Alain Traoré et Charles sont incertains pour ces deux rencontres, Duarté a laissé entendre que les cadres, outres les deux Jonathan blessés, répondront à l’appel. Pour Duarté, même Préjuce Nacoulma dont on parle qui aurait demandé à rester dans son club est bel et bien convoqué, quitte à ce que le joueur refuse de venir.

Y. Alain Didier Compaoré