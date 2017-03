Le sélectionneur des Etalons du Burkina a convoqué, le 9 mars 2017, 25 joueurs pour les matchs amicaux contre le Maroc (24 mars 2017 à Marrakech) et le Nigéria (le 27 mars 2017 à Londres). 6 « nouveaux joueurs » figurent dans la liste de Paulo Duarte. Il s’agit de Stéphane Aziz Ki, Abdoul Gafar Sirima, Anthony Koura, Dylan Ouédraogo, Patterson Kaboré et Abdoul Yabré qui en réalité avait déjà été convoqué une fois sans avoir joué. Jonathan Pitroipa, Bakari Koné et Jonathan Zongo, blessés lors de la CAN 2017, sont absents de cette liste.

Les 2 matchs amicaux entrent dans le cadre de la préparation des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN) 2019.

Le stage – de préparation du onze national pour ces prochaines journées FIFA – débute le 20 mars à Marrakech, 4 jours avant le match contre les Lions de l’Atlas. Les Etalons vont ensuite regagner Londres pour affronter les Super Eagles du Nigéria le 27 mars.

Voici la liste des 25 Etalons convoqués

Moussa Germain Sanou (Beauvais (France) ; Hervé Kouakou Koffi (ASEC d’Abidjan, Côte d’Ivoire) ; Aboubacar Sawadogo (RCK, Burkina Faso) ; Patterson Kaboré (CD Eldense, Espagne), nouveau ; Issouf Paro (Santos, Afrique du sud) ; Patrick Malo (Smouha, Egypte) ; Issoufou Dayo (Racing club Berkanec, Maroc) ; Yacouba Coulibaly (RCB, Burkina Faso) ; Steeve Yago (Toulouse FC, France) ; Abdoul Meyker Yabré (Vibonese, Italie), nouveau (2e sélection) ; Dylan Ouédraogo (Monaco U19, France), nouveau; Abdou Razack Traoré (Karabukspor, Turquie) ; Bakary Saré (Moreirense, Portugal) ; Ibrahim Blati Touré (Omonia Nicosia, Chipre) ; Adama Guira (RC Lens, France) ; Charles Kaboré (Krasnodar, Russie) ; Alain Sibiri Traoré (Kayserispor, Turquie) ; Stéphane Aziz Ki (Omonia Nicosia, Chipre), nouveau ; Bertrand Traoré (Ajax d’Amsterdam, Hollande) ; Abdoul Gafar Sirima (Baltika Kaliningrad, Russie), nouveau ; Aristide Bancé (ASEC d’Abidjan, Côte d’Ivoire) ; Cyrille Bayala (Sheriff Tiraspol, Moldavie) ; Préjuce Nakoulma (FC Nantes, France) ; Banou Diawara (Smouha, Egypte) ; Anthony Koura (Nancy, France), nouveau.