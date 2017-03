Le Président du Faso, Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE est arrivé ce dimanche 26 mars 2017 à Khartoum pour une visite d’amitié et de travail de 48 heures.

C’est à 15 heures 30 minutes, heure locale (12h30 T.U) que l’avion transportant le Président du Faso a atterri à l’aéroport international de Khartoum. Le Président Roch Marc Christian KABORE a été accueilli au bas de la passerelle par son homologue soudanais, Monsieur Omar El BECHIR et les autorités politiques et militaires du pays.



Après l’exécution des hymnes nationaux du Burkina Faso et du Soudan, le Président du Faso a eu droit à tous les honneurs d’usage pour pareil circonstance : passage en revue des troupes, honneurs militaires, présentations et salutations des hautes personnalités soudanaises et bref entretien au salon d’honneur présidentiel entre les deux chefs d’Etat.

Déjà, une rencontre a lieu ce soir entre les deux dirigeants avant les séances de travail prévues demain lundi 27 mars 2017.



Plusieurs dossiers relatifs à la coopération bilatérale entre les deux pays y seront abordés. Dans ce déplacement, le Président du Faso est accompagné par les ministres des Affaires étrangères, de la Défense nationale et de l’Enseignement supérieur auxquels il faut ajouter le Consul du Soudan au Burkina, un parlementaire et des techniciens de certains départements ministériels. Cette visite d’amitié et de travail va permettre de relancer et redynamiser la coopération bilatérale au bénéfice des deux pays.



La Direction de la Communication de la Présidence du Faso