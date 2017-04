Dans le cadre des activités de l’étudiant-journaliste, l’Institut des sciences et techniques de l’information et de la communication (ISTIC) a organisé un panel sur le thème : « Média et terrorisme ».

Au cours de ce panel, quatre communications portant sur « la gestion de l’information dans un contexte marqué par le terrorisme », « le traitement de l’information liée au terrorisme par la RTB/Télé », « l’investigation journalistique dans un contexte de terrorisme au Burkina Faso » et « la collaboration entre forces de sécurité et media dans un contexte marqué par le terrorisme » ont été animées par des acteurs du domaine de la communication et des représentants des forces de défense et de sécurité.

Les échanges ont notamment porté sur le rôle combien important du journaliste, tenu par son devoir d’informer et celui de ne pas servir le terrorisme auquel, la publication de certaines informations profiterait. A travers des cas précis au Burkina comme en Occident, des panelistes ont évoqué des manquements d’hommes de médias dans des situations d’attaques terroristes.

Par ailleurs, il est ressorti que la collaboration avec les forces de défense et de sécurité s’avère indispensable, et ce pour un objectif commun, à savoir venir à bout de la menace terroriste. Le ministre de la Communication et des relations avec le Parlement, Remis Fulgance Dandjinou qui a présidé les débats, a félicité les étudiants pour la pertinence du thème du panel et les a invités à tirer profit des enseignements. La tenue de ce panel marque le lancement des activités des 72h de l’ISTIC. Celles-ci se poursuivent jusqu’au 29 avril avec notamment la rencontre des ainés du domaine de la communication pour un partage d’expérience. DCPM/MCRP