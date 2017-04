Ce jour 27 avril 2017, aux environs de 10H00, deux individus armés, sur une moto, ont attaqué une équipe de la direction régionale du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement à IN-ABAO, un village de la commune rurale de Tin-Akoff, province de l’Oudalan, dans la région du Sahel.

L’équipe qui conduisait un véhicule bleu TOYOTA hilux, immatriculé 11 AA 7431 BF, était composée de quatre personnes. Les assaillants ont pris en otage deux personnes : un agent de la direction régionale de l’Eau et de l’Assainissement et le point focal de la direction régionale de l’eau auprès de la mairie de Tin-Akoff et sont partis avec le véhicule.

Le Gouvernement, tout en condamnant cet acte ignoble, informe les populations que des instructions ont été données aux forces de défense et de sécurité et des contacts pris avec les pays voisins pour retrouver les deux compatriotes enlevés. Il appelle les populations de la zone à collaborer en appelant aux numéros verts des services de sécurité en cas d’informations pouvant orienter les recherches. Ces numéros sont : 1010 ; 17 ; 16 ; 80 00 11 45.

Enfin, il tient à rappeler aux citoyens que la vigilance et la collaboration avec les forces de défense et de sécurité doivent être des comportements de tous les jours pour un Burkina Faso de paix et de sécurité.

Le Ministre d’Etat, Ministre de la Sécurité Simon COMPAORE

Grand Officier l’Ordre national