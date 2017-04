Le conseil des ministres s’est tenu ce mercredi 26 avril 2017 sous la présidence du Président du Faso. Il examiné divers dossiers inscrits à son ordre du jour et entendu des communications orales.

-Au titre du ministère de la Justice : le conseil a adopté un décret portant modification des statuts du Centre de formation professionnelle des avocats du Burkina Faso pour rendre plus efficace le fonctionnement de ce centre.

-Au titre du ministère de l’économie et des finances : le conseil a autorisé la ratification de l’accord de financement conclut le 3 mars 2017 entre le Burkina Faso et l’agence de financement de la Banque mondiale pour un montant de 11 milliard FCFA et qui vise à l’amélioration des TICs dans l’administration publique et la promotion de l’entrepreneuriat de l’économie numérique. Ce projet s’appelle iBurkina.

Le conseil a aussi autorisé la ratification avec la banque mondiale du prêt 5941 du 3 mars 2017 d’un montant de 12 milliard FCFA avec une contribution nationale de 2,5 milliards. Ce prêt a trait à la facilitation du commerce.

Il y a eu l’adoption d’un document portant sur le programme d’appui au développent des économies locales d’un coût global de 396 milliards FCFA financé à 40% par le Burkina, à 5% par les collectivités territoriales et à 55% par les partenaires techniques et financiers. Ce programme vise à réduire la pauvreté et à améliorer les conditions de vie des populations dans les 13 régions du Burkina.

-Au titre du ministère de la fonction publique : le conseil a fait le bilan de l’organisation des concours 2016 de la Fonction publique et autorisé les concours de 2017. Il s’agit à peu près de 22 755 postes à pourvoir soit 4 278 pour les concours professionnels ; 11 096 pour les concours directs et 7 381 postes dans les mesures nouvelles. Les mesures nouvelles touchent 8 ministères spécifiques.

Au titre des recrutements, il y aura 205 médecins, pharmacien, chirurgien-dentiste qui seront recrutés contre 150 l’année dernière.

Une communication orale a été faite sur les tournées organisées par les ministres, de la sécurité et de l’administration territoriale dans le Sahel. De ces tournées, il ressort une décision prise par le conseil des ministres portant sur la mise en œuvre très urgente de l’accessibilité à l’eau, la réfection des ponts, des routes et la mise à disposition de vivres conformément au plan d’urgence du chef de l’État destiné au Sahel.

