La Fédération burkinabè de football et le réseau de téléphonie mobile Orange Burkina ont signé une convention de 4 ans d’une valeur de 500 millions de F CFA en volets matériels et financier. La signature de cette convention est intervenue ce mercredi 26 avril 2017 à Ouagadougou et fait désormais de Orange Burkina le Sponsor officiel des Etalons.

C’est désormais un nouveau partenariat qui lie les Etalons du Burkina à Orange Burkina pour les 4 années à venir. C’est la somme de 500 millions de F FCFA en espèce et en matériels qui est repartie en 130 millions par an. Ce partenariat concerne non seulement les équipes nationales séniors, juniors et cadettes, mais aussi celles locale et féminine.

Pour le directeur général de Orange Burkina, Ben Cheick Haïdara, « le football est la passion numéro un des Burkinabè. Et plus qu’un honneur, c’est un plaisant devoir pour nous de faire vivre aux Burkinabè leur passion. Grâce à ce nouveau partenariat avec la FBF, Orange contribue à faire vivre à la nation entière des évènements et des moments de football inoubliables. »

Avec ce nouveau partenariat, c’est une hausse de plus de 30 millions de F CFA par rapport au précédent sponsor. Et pour Cheick Haïdara, ce partenariat s’explique par le fait que les Etalons se sont bonifiés au cours des années surtout avec la prestation honorable à la dernière CAN.

Pour le président de la FBF, Sita Sangaré, « cette signature de partenariat est à notre sens, un mariage d’amour, de passion pour le beau football, mais aussi un mariage de raison ». Pour lui, de nombreux défis attendent les Etalons dans sa marche vers la coupe du monde Russie 2018 et vers la CAN Cameroun 2019. Ainsi, dit-il « cette manne financière contribuera grandement à faciliter les activités de nos Etalons à un moment où les ressources financières se font rares et les sponsors ne courent pas la rue. »

Par cet acte, Orange Burkina devient le sponsor officiel des Etalons du Burkina.

Y. Alain Didier Compaoré