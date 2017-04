La rencontre entre la CODER (Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale) et les parents des victimes de l’insurrection populaire de 2014 et du putsch manqué de 2015 a avorté ce samedi 22 avril 2015 à Ouagadougou. La CODER a évoqué des raisons de calendrier pour désister, selon les parents des victimes. Ces derniers sont très remontés contre cette coalition de partis politiques. L’Union des familles des martyrs de l’insurrection populaire (UFMIP) de 2014 et l’Association des parents des victimes du coup d’Etat (APVCE) de 2015 estiment qu’il s’agit d’un manque de considération de la part de la CODER.



