Le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF) qui s’est réuni lundi à son siège au Caire (Egypte), a décidé d’infliger une amende de 30 000 dollars US (environ 18 millions de FCFA), de la suspension du coach du Rail club du Kadiogo (RCK) pour 8 matchs dont 4 avec sursis et d’un match à huis clos en interclubs contre l’équipe burkinabè pour les actes de violence contre l’USM Alger.

La CAF a décidé de faire jouer le prochain match du RCK le 9 avril prochain contre le club sfaxien de Tunis en interclubs de la CAF à domicile au stade du 4 août à huis clos, dans le cadre de la coupe de la Confédération 2017.

Dans ses sanctions l’instance faîtière du football africain a également suspendu le coach du RCK Kamou Malo pour les 8 prochains matchs en interclubs de la CAF.

« Le coach Malo est interdit l’accès au banc de touche et aux vestiaires. Toutefois le jury disciplinaire a décidé de suspendre la moitié de la sanction en question à savoir 4 matchs à condition que Malo ne soit pas coupable d’une telle infraction pour une durée d’un an. Par conséquent le dit entraineur est suspendu pour ses 4 prochains matchs interclubs de la CAF ».

Le jury de la CAF a également infligé une amende de 30 000 dollars US au RCK soit 5000 dollars pour les jets de projectiles, 5000 dollars pour le comportement de l’entraineur et de son staff technique et 20 000 dollars pour le comportement agressif et antisportif des spectateurs, leur invasion du terrain et l’agression envers la délégation algérienne ainsi que pour la défaillance sécuritaire lors du match en question.

Cependant le RCK peut attaquer en recours ces sanctions devant le jury d’appel de la CAF dans un délai de 72 h.

Lors du match retour des 16e de finale de la Ligue africaine des champions joué le 18 mars au stade du 4 août entre le RCK et l’USM Alger, des actes de violences avaient été constatés.

Agence d’Information du Burkina