Le ministre de la Communication et des relations avec le Parlement, Rémis Fulgance Dandjinou, s’est rendu ce vendredi 28 avril 2017 à la Direction générale du Fonds d’appui à la presse privée (FAPP).

Guidé par le DG FAPP, Bê Palm, le ministre en charge de la Communication a, en compagnie de la secrétaire générale, Hortense Zida, visité les locaux de la Direction générale du Fonds d’appui à la presse privée sise à Ouaga 2000. Au terme de la visite, le ministre s’est entretenu avec le DG et son personnel.

Le Fonds d’appui à la presse privée (FAPP) a pour objectif principal de consolider et de structurer l’appui de l’Etat au développement de la presse privée, de la radiodiffusion sonore et télévisuelle privée et des médias privés d’information publique en ligne. Et ce, afin d’assurer aux entreprises du secteur, des conditions de travail favorables à leur mission.

DCPM/MCRP