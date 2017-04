Le Président du Faso, Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE a présidé la cérémonie d’ouverture de la première édition de la Vitrine internationale du Tourisme, de l’Hôtellerie et de la Restauration de Ouagadougou (VITHRO), dans l’après-midi du 28 avril 2017.

C’est sur l’Avenue N’Kwamé N’KRUMAH, lieu où des attaques terroristes ont visé un hôtel et un Café-restaurant que l’ouverture de la première édition de la VITHRO s’est tenue et placée sous le thème : « Quelles stratégies pour une relance du tourisme interne ». Elle a essentiellement été marquée par trois d’allocutions.



Le président de la Fédération des Organisations patronales du Tourisme et de l’Hôtellerie du Burkina (FOPATH) et président du comité d’organisation, Monsieur Pierre Célestin ZOUNGRANA a indiqué que cette manifestation qui est à sa première édition, vise plusieurs objectifs : être une porte ouverte du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration durant une semaine, montrer à la population résidente, la gamme de produits et de prestations qu’offre ce secteur, intéresser les populations riveraines à l’économie du tourisme, à la protection de l’environnement et à la pratique du tourisme durable, supprimer la distance faussement entretenue entre la population et les établissements hôteliers et de restauration. A terme, les promoteurs de la VITHRO veulent être en aval de l’artisanat, voire de l’industrie agroalimentaire. De ce fait, dira Monsieur ZOUNGRANA, « la mobilisation de ce soir, avec le chef de l’Etat en tête est très réconfortant ».

C’est pourquoi, au nom de tous les acteurs privés du secteur du tourisme et au sien propre, il a « exprimé toute sa reconnaissance à son Excellence Monsieur le Président du Faso pour l’honneur qu’il leur a fait en acceptant de présider personnellement cette cérémonie ».

Pour le président de la FOPATH de l’espace UEMOA, Monsieur Mamadou Racine SY, la présence du chef de l’Etat témoigne de l’intérêt qu’il a pour le tourisme. Il a ensuite adressé ses félicitations aux acteurs du tourisme burkinabè, pour la sérénité avec laquelle ils ont su réagir avec professionnalisme, face à la situation difficile qu’ils ont traversée.

Dans son discours de lancement, le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme a salué l’initiative qui s’inscrit en droite ligne de l’option du Burkina pour une économie basée sur l’initiative privée. « Elle s’inscrit dans un environnement marqué par la reconnaissance du rôle moteur du secteur dans la promotion du développement économique et social de notre pays ». Le Ministre Tahirou BARRY s’est par ailleurs réjoui du choix du thème de la présente édition qui « pose la question des stratégies pour promouvoir le tourisme car en attendant le retour de la confiance des visiteurs étrangers, l’enjeu principal est de développer le tourisme interne ».

La coupure symbolique du ruban par le chef de l’Etat qui a donné le top départ de cette première édition de la VITHRO a été suivie de la visite des stands et la dégustation des mets locaux.

La Direction de la Communication de la Présidence du Faso