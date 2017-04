La Télévision du Burkina diffuse ce dimanche 23 avril 2017 à partir de 16h10 la « Nuit du monde rural ». L’émission a été enregistrée le 19 avril 2017, dans le cadre du lancement des activités de la Radio rurale au CENASA. Plusieurs prestations d’artistes musiciens traditionnels ont été servies aux spectateurs et téléspectateurs.

Ce sont des prestations d’artistes traditionnels burkinabè qui ont été offertes comme spectacle lors de la Nuit du monde rural. Des artistes comme «Adji Gorko », les membres de la troupe « Djiguiya tougou » de Bobo Dioulasso, de la troupe « Wélaré », de la troupe de « Kiasouté Kambou » et Koumali Natama ont tenu en haleine le public qui a effectué le déplacement du Centre national des Arts du Spectacle et de l’Audiovisuel (CENASA).

En sus de ces prestations musicales, ce sont associées des contes, du slam et une prestation théâtrale avec la troupe « Théâtre de l’espoir » de Hyppolite Wangrawa alias « Baboangan ».

De l’avis de la directrice de la Radio rurale, Félicité Ouédraogo, cette nuit inaugurale concourt à faire connaître davantage le patrimoine culturel burkinabè. Pour elle, « En organisant cette soirée aujourd’hui, nous voulons faire connaître la richesse et la diversité de la culture burkinabè, instrument spécialisé au service du développement du monde rural », a-t-elle indiqué.

« Nous pensons que la Radio Rurale est un outil nécessaire pour le développement»

Aussi, a-t-elle justifié les missions à elle assignées. « La radio rurale a pour mission essentielle la promotion de l’éducation sanitaire, de l’éducation physique, de l’alphabétisation, de l’élevage, des activités culturelles, etc. Aujourd’hui en reprenant du service, la Radio rurale espère pouvoir compter sur ses partenaires pour remplir ses missions », a-t-elle noté.

A travers cette relance des activités de la Radio rurale, le ministre en charge de la Communication, Rémis Fulgance Dandjinou dit retrouver le sens de nos langues, de notre culture et de nos musiques dans leur diversité. Ainsi donc, a-t-il ajouté: « je me dois de féliciter tous les différents acteurs qui ont rendu possible cette soirée qui marque le retour de la Radio rurale».

Cette soirée empreint de couleurs a été l’occasion pour la Directrice générale de la Radiodiffusion Télévision du Burkina, Danielle Bougairé de traduire la nécessité de relancer de la Radio rurale, car dit-elle « Ce soir, nous avons eu différentes troupes qui se sont produites en langues nationales comme le Fulfuldé, le Jula, le Mooré, le San. Nous ne cessons de le dire, nous pensons que Radio Rurale est un outil nécessaire pour le développement; et nous allons mettre tous les moyens pour que la Radio rurale tienne le pari», foi de la Directrice générale.

Bènonè Ib Der Bienvenue Médah