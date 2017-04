Ce dimanche 9 avril 2017, deuxième jour de sa tournée, le ministre en charge de la Sécurité était dans les régions du Nord et du Sahel.

Le Commissariat de Police de District de Sollé situé à 90 Km de Ouahigouya a été la première escale de la délégation ministérielle peu avant 7h 00. Apres la montée des couleurs, le ministre d’Etat s’est exprimé en ces termes : « Nous sommes venus vous dire que nous sommes fiers de vous. Merci pour tout ce que vous faites pour les populations de la localité. Je vous invite surtout à entretenir de bonnes relations avec les citoyens. Toute chose qui vous permettra de mener à bien vos missions ». Ces encouragements de la part du premier responsable en charge de la Sécurité ont été bien accueillis et salués par les éléments du Commissariat de Sollé.

Apres une visite des lieux, le ministre a eu un échange avec les forces vives de Sollé pour leur réaffirmer la détermination du gouvernement à assurer leur sécurité, ainsi que celle de leurs biens. S’adressant particulièrement aux enseignants, le ministre a salué le patriotisme et le dévouement au travail dont ils font preuve.

En route pour Baraboulé, le ministre a fait escale au CSPS de Petegoli où il a encouragé les agents de santé et la population, et solliciter leur soutien aux forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme.

L’étape de Baraboulé, localité éprouvée par l’attaque du 27 février 2017, a été marquée par la visite des locaux de la police et l’entretien avec les forces vives.

Sur instruction du gouvernement un nouveau commissariat verra très bientôt le jour. Aux policiers, le ministre d’Etat a réaffirmé ceci: « Je suis venu vous saluer et vous dire merci pour votre esprit de sacrifice et votre dévouement au travail ». Poursuivant sa tournée, il a échangé avec les forces vives de la commune de Baraboulé. Cette rencontre qui a porté sur les questions sécuritaires, a permis au ministre d’État de revenir sur les initiatives prises par le gouvernement pour venir à bout de l’insécurité et du terrorisme.

L’Etat jouera sa part de responsabilité pour le bonheur de tous, a-t-il affirmé avec force, tout en invitant les populations à soutenir et à collaborer avec les forces de défense et de sécurité car la lutte contre le terrorisme est une lutte commune.

L’Etape de Djibo a clos la tournée du ministre de la Sécurité ce jour. Elle a été marquée par une visite de la Brigade territoriale de gendarmerie de Djibo et la Direction provinciale de la Police nationale, ou le ministre a remercié et encouragé les hommes. En introduisant l’entretien avec les forces vives de la province du Soum, le ministre d’Etat a dit : « Population du Soum, nous sommes venu vous confirmer que les choses sont en marche ». Les populations ont-elles, salué la présence et l’action du gouvernement sur le terrain. Le ministre de la sécurité a rassuré la population du Soum en général et les enseignants en particulier en réaffirmant avec force que l’Etat existe et assurera son rôle régalien en matière de protection des biens et des personnes. Pour terminer il a encouragé et félicité les forces de défense et de sécurité et invité la population à la collaboration.

Le Service d’information du Gouvernement