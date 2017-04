Aujourd’hui lundi 10 avril 2017, le ministre d’Etat, ministre de la Sécurité Simon COMPAORE était dans le Sahel dans le cadre de sa tournée. Tongomael, Gorgadji, Aribinda, Dori, voici entre autres les localités qui ont reçu la visite du ministre d’Etat.

A chaque étape, il a eu un message de félicitation, d’encouragement et de réconfort à l’endroit des forces de défense et de sécurité(FDS), et les a exhorté à un esprit de solidarité entre elles et les autres corps de la région. Car dit-il : « la lutte contre le terrorisme est commune. Il faut donc unir les efforts pour venir à bout de ce fléau. Aussi, faut-il améliorer vos relations avec les populations », fin de citation.

A l’endroit des forces vives des localités visitées, le ministre d’Etat les a invité à plus de cohésion et à toujours collaborer avec les forces de défense et de sécurité.

Aux enseignants et élèves, il les a rassurés des mesures de sécurité prises pour que les activités pédagogiques se déroulent normalement et en toute quiétude.

C’est avec enthousiasme que les populations et les autorités locales de la région du Sahel ont accueilli la visite de Simon Compaoré, qui n’a pas manqué de renforcer les capacités opérationnelles des unités visitées.

Le service d’information du gouvernement