La Fédération Burkinabè de Football et les dirigeants des clubs ont tenu une rencontre d’information et d’échange ce samedi 22 avril 2017 au siège de la fédération à Ouagadougou. Elle a permis aux différents acteurs du football de se pencher sur les violences dans les stades lors des matches de football.

Les violences dans les stades sont légions depuis le début de la saison sportive. En cette fin de saison, ces violences se sont accentuées avec les altercations à l’issue du match EFO # Santos. Le match AS Koupèla ASEC de Koudougou n’est pas arrivé à terme, à cela s’ajoutent les injures et les agressions des arbitres. Contre tous ces maux qui minent le sport roi au Faso, les différents acteurs veulent se donner les moyens afin que le championnat se termine dans la sérénité. C’est pour cela que cette rencontre a été initiée par la FBF.

Pour le président de la FBF, Sita Sangaré, les dirigeants doivent sensibiliser leurs supporters et avoir eux-mêmes une hauteur d’esprit. Ils doivent donner le bon exemple en étant au-dessus de la menée. « A la fin du championnat, les rivalités s’accentuent à la tête du tableau comme en queue de peloton. Je comprends que les enjeux sont de taille mais l’esprit du fair-play doit régner » a indiqué Sita Sangaré.

Les dirigeants qui sont venus massivement ont tous loué l’initiative qui disent-ils permettra de dissiper les tensions qui règnent dans les stades.

Cependant, ils trouvent que les arbitres y sont pour quelque chose concernant certaines violences. Ils souhaitent que ces derniers soient sanctionnés en cas d’erreur grave d’arbitrage.

Sur cette question, le président par intérim de la commission des arbitres a fait comprendre que les arbitres sont sanctionnés. Seulement ce n’est pas rendu officiel. Chose que les dirigeants des clubs demandent. « Nous n’avons pas beaucoup d’arbitres, en plus, le problème de rendre public les sanctions des arbitres est le fait que ce sont les mêmes dirigeants qui vont contester le choix des arbitres. « Il suffit qu’un arbitre soit sanctionné. Une fois rendue publique, ce dernier ne sera plus accepté par les clubs » a déploré Sita Sangaré.

Il a du reste réitéré ces remerciements aux participants, exhorté les ligues et clubs à travailler ensemble, et à renforcer leurs connaissances des règles de jeu et de l’arbitrage, pour le rayonnement du football sur tout l’ensemble du territoire.

