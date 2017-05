La 24e journée du fasofoot a pris fin ce lundi 29 mai 2017 au stade municipal avec deux matches. Celui qui a opposé le Santos Fc aux Grenouilles bleues de Koudougou, BPS, a vu la victoire du BPS (0-1). Quant au second match entre l’USFA et l’EFO, les stellistes ont confirmé leur bonne forme du moment en battant les militaires par 2 buts à 1.

Le Bouloum-Poukou Sport (BPS) de koudougou continue sa remontée dans le classement du Fasofoot. Il a enrégimenté une nouvelle victoire à Ouagadougou face à un autre mal classé le Santos FC par un but à zéro. Il est désormais à égalité de points (21) avec le Santos classé 14e (premier non relégable) grâce à sa différence de but.

L’Etoile Filante de Ouagadougou a également fait une bonne opération en battant l’USFA 2e au classement et revient à la hauteur des militaires en nombre de points, 41+12 pour l’USFA et 41+9 pour l’EFO. L’ASFA Y avec sa victoire devant KOZAF s’éloigne de la ligne rouge. Pendant ce temps à Bobo rien ne va ni à l’ASFB qui a enregistré son énième match nul, encore moins, au RCB qui signe une nouvelle défaite face à la jeune formation de l’AJEB. Rahimo FC continue, elle aussi cette bonne série en venant battre à Ouagadougou l’AS SONABEL par (0-1).

Résultats de la 24e journée du championnat de D1



SANTOS FC#BPS : 0-1

EFO#USFA : 2-1

ASFB#USCO : 0-0 AS POLICE#RCK : 1-1 KOZAF#ASFA Y : 0-1 MAJESTIC SC#USO : 0-0 AJEB#RCB : 2-1 AS SONABEL#RAHIMO FC : 0-1 Classement 1er RCK 50pts+22

2e USFA 41pts+12

3e EFO 41pts+9

4e RAHIMO FC 38pts+5

5e AS POLICE 36pts+7

6e USO 33pts+6

7e RCB 33pts+3

8e MAJESTIC SC 33pts-1

9e AJEB 32pts+1

10e ASFB 31pts+1

11e ASFA Y 27pts-11

12e AS SONABEL 25pts-3

13e KOZAF 22pts-9

14e SANTOS FC 21pts-10

15e BPS 21pts-16

16e USCO 16pts-16 Classements des buteurs 1er SALAM KAGAMBEGA (USFA) 11 buts 2e MICKAËL IBBEH (RCK): 10 buts 3e ASSIMI BARRY (USO) 08 buts 4e BASSIROU COMPAORE (AS SONABEL) 08 buts 5e ROMOE BONI (AS POLICE) : 07 buts. Meilleures attaques 1er RCK : 36 buts

2e USFA : 28 buts

3e AS POLICE : 26 buts Meilleures défenses 1er EFO : 12 buts

2e RCK : 14 buts

3e RCB : 15 buts Y. ADC