Du 27 mai au 1er juin 2017 se tient la 5ème édition des Jeux universitaires sous le thème : « La promotion des valeurs culturelles et sportives par l’élite ». Placée sous le haut patronage de SEM Dr Salifou DIALLO, Président de l’Assemblée nationale et sous le parrainage de sa Majesté le Mogho Naaba BAONGHO, la cérémonie officielle d’ouverture de ces jeux aura lieu ce samedi 27 mai 2017 à partir de 15 heures sur le terrain de l’Institut des Sciences, des sports et du développement humain (ISSDH) ex-INJEPS à Ouagadougou.

Près de 1 062 compétiteurs issus de 17 universités et instituts d’enseignement supérieur prennent part à ces jeux dans 15 disciplines dont 8 sportives. La participation des écoles de formation professionnelle constituera l’innovation majeure de cette 5e édition.

Le CENOU, qui entend offrir aux étudiants un cadre de rencontre, de brassage, de détection, de sélection et de suivi des jeunes talents qui défendront les couleurs du Faso dans les compétitions internationales, invite les étudiants et l’ensemble de la population à faire le déplacement du terrain de l’ex INJEPS pour soutenir les jeunes athlètes.

La première édition des jeux universitaires s’est tenue du 16 au 25 mars 2007 à Bobo Dioulasso et avait connu la participation de cinq universités du Burkina et une université béninoise. Près de 600 athlètes avaient pris part à cette première édition et avaient rivalisé dans cinq disciplines.

DCPM/Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation