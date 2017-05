Le ministère des Sports et des Loisirs a distingué le 19 mai 2017 à Ouagadougou les institutions, les sociétés et tous ceux qui contribuent au développement du sport burkinabè. Les sponsors ont reçu des attestions de reconnaissance à l’occasion de cette soirée dénommée « nuit des sponsors ».

Le ministère des Sports et des Loisirs est reconnaissant à ses sponsors. En collaboration avec le Fonds national pour la Promotion du Sport et des Loisirs (FNPSL), une soirée dite « nuit des sponsors » a été dédiée aux principaux bailleurs du département des Sports et Loisirs burkinabè.

C’est ainsi que des personnalités morales et physiques ont vu leur soutien à la promotion du sport dans son ensemble récompensé. Parmi la trentaine des sponsors, on peut citer, l’Assemblée Nationale, la république populaire de Chine Taïwan, l’Ambassade du Japon au Burkina, la Loterie nationale du Burkina et Orange Burkina. Ils sont tous reçu des attestations de reconnaissance.

Le ministre Bangré n’a pas oublié tous les sponsors, les mécènes et autres acteurs qui souvent tapis dans l’ombre à l’intérieur comme à l’extérieur du pays œuvrent inlassablement au développement du sport au Faso. Ils ont tous été remerciés.

Le ministre des Sports et des Loisirs dit vouloir « magnifier ces bailleurs ». Pour lui, c’est « une occasion de les inciter à faire davantage. »

Cette soirée a été également servi de cadre pour faire connaître davantage la structure chargée de rechercher les fonds pour le financement des projets et programmes du ministère. Il s’agit du Fonds national pour la Promotion du Sport et des Loisirs (FNPSL). Il est alimenté par les subventions budgétaires, les ressources générées par l’organisation d’activités sportives, le sponsoring, le partenariat, etc.

Le FNPSL doit contribuer à la réalisation des infrastructures sportives et des loisirs, l’acquisition de matériel et des équipements sportifs, le financement des activités sportives et de loisirs, la formation et la promotion des encadreurs sportifs.

Cette nuit, la première du genre a été positivement appréciée par les sponsors qui se disent du même coup interpellés pour qu’à défaut de mieux faire, continuer à soutenir le sport national.

Y. Alain Didier Compaoré