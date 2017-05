L’Union des Sports Scolaires et Universitaires du Burkina (USSU-BF) a lancé ses activités le 28 avril 2017. Un cross populaire, une séance aérobic, des démonstrations d’arts martiaux ont ponctué la cérémonie de lancement sur le terrain Dabo Boukari de l’Université de Ouagadougou, en présence du ministre des Sports et des Loisirs et les responsables de l’UO.

C’est avec un léger retard que les compétitions de l’Union des Sports Scolaires et Universitaires du Burkina (USSU-BF) ont été lancées. Confronté à un problème d’organisation, ce sont finalement les Universités et grandes écoles qui feront la compétition cette année. Une compétition dont le lancement a été ponctuée par un cross populaire autour du campus de Zogona.

Après le cross, c’est une séance aérobic qui a réuni étudiants, responsables universitaires, ministre des Sports et ses collaborateurs sur le terrain Dabo Boukari.

Puis place à des démonstrations d’arts martiaux des étudiants de l’Université Club de Ouagadougou.

« Notre volonté d’orienter l’USSU-BF vers une nouvelle dynamique, nous oblige à faire de nos établissements d’enseignement supérieur, de véritables tremplins pour le sport d’élite. Malgré les rendez-vous manqués avec le monde scolaire depuis la saison dernière, nous restons convaincus que la flamme de l’USSU-BF perdurera grâce à l’engagement de chaque acteur », a indiqué le ministre Taïrou Bangré.

Les responsables universitaires ont assurées au ministre quant à leur soutien aux activités afin que l’Université, en plus d’être le temple du savoir, soit le berceau des grands sportifs.

Y. ADC