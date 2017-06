Le Président du Faso, Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE est arrivé au Caire, en République Arabe d’Egypte dans l’après-midi du mercredi 7 juin 2017 pour une visite d’amitié et de travail.



Il était 15 heures 30 minutes (heure locale et 13 heures 30 minutes T.U) lorsque l’avion transportant le Président du Faso a atterri à l’aéroport international du Caire. Accompagné d’une forte délégation, le Président Roch Marc Christian Kaboré a été accueilli par le Ministre de l’Immigration et des Egyptiens de l’étranger, Madame Nabila MAKRAM, l’Ambassadeur du Burkina Faso en République Arabe d’Egypte, Monsieur Gnama Henri BACYE et le personnel de l’ambassade, ainsi que des représentants de la communauté burkinabè vivant en Egypte.

Peu après son arrivée au Caire, le chef de l’Etat a eu un échange en tête à tête avec son homologue égyptien, Monsieur Abdel Fattah Al SISSI, un entretien élargi par la suite aux deux délégations.

La suite du programme du Président du Faso prévoit des audiences avec des personnalités égyptiennes, dont des membres du gouvernement, des visites d’infrastructures et des échanges avec les hommes d’affaires égyptiens et nos compatriotes vivant en Egypte.

Ce déplacement du Président Roch Marc Christian KABORE au bord du Nil contribuera à donner une nouvelle impulsion à la coopération bilatérale entre le Burkina Faso et la République Arabe d’Egypte.

Le Président du Faso, Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE a également reçu en audience le 7 juin 2017 à son pied à terre sis au palais de Koubbah au Caire, les Ministres égyptiens en charge de la Défense et de la Production militaire, le Général d’Armée Sedki SOBHI et le Général de Division Mohamed EL ASSAR.

Les deux ministres sont venus s’entretenir avec le chef de l’Etat, de la coopération bilatérale en matière militaire entre le Burkina Faso et l’Egypte. Le Président du Faso avait à ses côtés au cours de ces deux audiences, le Ministre burkinabè de la Défense et des anciens Combattants, Monsieur Jean Claude BOUDA.

« Il s’est agi lors des deux entretiens, de discuter de coopération militaire. Nous estimons que dans le contexte actuel, nous devons renforcer la coopération militaire au niveau des pays du Sud. Nous savons que l’Egypte a une très grande expérience et une expertise en matière de lutte contre le terrorisme. Dans la partie nord de notre pays, la menace terroriste est présente », a confié le Ministre de la Défense et des anciens Combattants.

Enfin, Monsieur Jean Claude BOUDA a dit que « nous cherchons les voies et moyens pour mutualiser nos énergies, nos efforts et nos intelligences pour venir à bout des menaces terroristes qui sèment la désolation et la mort dans notre pays ».

Au deuxième jour de sa visite au Caire en République Arabe d’Egypte, le Président du Faso, Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE a reçu en audience le Premier ministre égyptien, Monsieur Cherif ISMAIL en début de matinée du jeudi 08 juin 2017.

Au menu des échanges entre les deux personnalités, le renforcement de la coopération entre le Burkina Faso et l’Egypte dans le domaine de la santé. A cet entretien avec le chef de l’Etat, était présent le Ministre de la Santé, Monsieur Nicolas MEDAH.

«Cet entretien a porté sur des questions relatives à la coopération bilatérale dans les domaines de l’industrie, du commerce et de la santé », a dit Monsieur Ahmed EMAD, Ministre de la Santé de l’Egypte. « Sur ce dernier point, a précisé Monsieur EMAD, ils ont évoqué la possibilité de construction d’une usine de produits pharmaceutiques au Burkina Faso par l’Egypte qui a une grande expérience en la matière car ayant déjà exécuté ce genre de projets dans de nombreux pays africains ».

Selon Monsieur Ahmed EMAD, l’Egypte envisage également l’échange de chirurgiens et de professeurs dans les facultés de médecine avec le Burkina Faso et prévoit aussi de partager son expérience dans la lutte contre les maladies hépatiques. La Direction de la Communication de la Présidence du Faso