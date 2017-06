Le Real de Madrid s’offre par deux fois de suite la Ligue des Champions. Oposés en finale à la Vieille dame de Turin, les Meringues ont remporté leur 12e titre de la Coupe aux grandes oreilles ce 3 juin 2017 à Cardiff. Le score est sas appel (1-4).

Ils sont 75 000 spectateurs à assister à la finale de la LDC au mythique Millennium Stadium entre la Juventus de Turin et le Real de Madrid. Après une première partie équilibrée où les deux équipes ont regagné les vestiaires avec un but partout, la deuxième période a été décisive pour les Merengues.

La seconde mi-temps reprend sur un rythme élevé où les fautes se multiplient. Casemiro donne l’avantage au Real sur une frappe contrée par la cuisse de Khedira et trompe Buffon (61′). Et Ronaldo y va de son doublé en reprenant un centre au cordeau de Modric (64′).

Le sort paraît scellé avec cette expulsion de Cuadrado (84′) aussi stupide qu’inutile avec un mauvais geste sur Sergio Ramos. Marco Asensio qui a remplacé Karim Benzema y va de son but après un beau travail côté gauche de Marcelo (90′).

Cette victoire fait encore un peu plus rentrer le Real dans l’histoire avec cette douzième Ligue des champions c’est le record absolu. De plus Cristiano Ronaldo a réalisé une performance unique en inscrivant un but lors de trois finales différentes (2008, 2014,2017).

Y. ADC