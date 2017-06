L’Office de liaison de l’Afrique de l’Ouest (OLAO) veut sortir de son inertie. Pour cela elle tient sa 41e assemblée générale à Ouagadougou pour se donner plus de dynamisme. Elle l’a dit au cours d’une conférence de presse ce jeudi 8 juin où elle annonce également tenir un tournoi de volley-ball entre les pays membres pour renouer avec ses activités.

Voilà 4 ans que l’Office de liaison de l’Afrique de l’Ouest (OLAO) vie en léthargie. Le Col David Kabré président de la structure veut « réveiller » les choses car depuis juin 2013 à Dakar au Sénégal l’OLAO n’a plus tenu son assemblée générale. C’est pourquoi elle organise sa 41e assemblée générale à Ouagadougou. Pour ce rendez-vous de Ouagadougou 9 pays ont annoncé leur présence. Il s’agit de la Côte d’Ivoire, la Gambie, la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, le Togo et le Burkina pays hôte.

Pour le président de l’OLAO, le Col David Kabré, l’assemblée générale consistera à faire le bilan des activités des trois dernières années même si nous n’avons pas tenu nos activités sportives. Il sera également question du renouveler les mandats de certains officiers membres de l’office comme le secrétaire général, le directeur technique et l’officier en communication.

Outres l’Assemblée générale un tournoi de volley-ball se tiendra du 11 au 16 juin 2017 au Palais des Sports de Ouagadougou pour renouer avec ses activités. Six équipes constituées uniquement de militaires issus des pays membres ont annoncé leur participation à ce tournoi, le Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, du Mali et du Togo.

En effet l’Office s’est donné pour objectif d’offrir aux militaires des pays membres, des occasions de renforcer l’amitié, la société et la fraternité à travers des manifestations sportives. Une manière selon le Col Kabré d’établir et de raffermir les liens d’amitié, développer les relations amicales, encourager l’éducation physique et les activités sportives compétitives entre les forces armées des pays membres.

Y. Alain Didier Compaoré