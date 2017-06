A deux jours de la première journée des éliminatoires de la CAN Caméroun 2019 entre le Burkina et l’Angola le sélectionneur des Etalons Paulo Duarté et deux de ses joueurs ont animé un point de presse ce jeudi 8 juin à Ouagadougou. Une rencontre avec la presse au cours de laquelle Duarté et ses poulains disent être prêts pour aborder la rencontre.

Le samedi 10juin sous le coup de 18h au stade du 4-août, les Etalons du Burkina rencontrent les Palancas Negras d’Angola pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN 2019 au Caméroun. Devant la presse pour la traditionnelle conférence d’avant match Duarté le sélectionneur est confiant à la bonne préparation de son équipe. Plus d’une semaine durant le temps a été mis au profit pour hausser le niveau physique de certains joueurs et mettre en place la stratégie nécessaire pour venir à bout des Angolais.

L’équipe d’Angolais est en pleine reconstruction, 7 ou 8 cadres de l’éuipe ont quitté le navire mais pour Paulo Duarté » c’est toujours une équipe à prendre au sérieux. « J’ai visionné les matches de chacun des joueurs des Palancas Negras et je sais à quoi je dois m’attendre. « Nous sommes aujourd’hui une équipe que tout le monde respecte. Nous avons désormais un statut sur le continent africain. Il faut qu’on soit toujours exigeant. On ne peut pas avoir atteint un niveau sans chercher à progresser encore ». Le public, la fédé sont tous très exigeants »c’est pourquoi dit-il « moi également je doit être exigeant vis-à-vis des joueurs. »

Il dit s’être séparer de Abdoul Aziz Kaboré et faire appel à Ben Aziz Zagré de l’AJEB parce que « le joueur n’a pas répondu aux attentes lors de la première semaine de préparation » et pourtant dit-il « sans exigence, il n’y a pas de bonnes performances. Aujourd’hui, le Burkina est obligé de jouer tous ses matchs pour gagner que ce soit à domicile ou à l’extérieur. »

Pour Artistide Bancé et Razack Traoré présents aux côtés de leur sélectioneur à la conférence tous rassures de l’état de forme de l’équipe nationale. « L’essentiel pour nous » affirme Bancé, « c’est la victoire, peu importe qui va marquer, même si c’est un défenseur pour nous qu’on puisse avoir les 3 points. C’est pourquoi ils appellent tous les supporters à sortir massivement pour les pousser à la victoire pour ce match important à domicile.

Y. Alain Didier Comaporé