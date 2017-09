La 20e édition du Prix galian se tiendra le vendredi 9 juin prochain dans la salle des Banquets de Ouaga 2000. Elle est placée sous le très haut patronage du Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré et connaîtra plusieurs innovations.

Une fois de plus, la tradition sera respectée. Les meilleurs journalistes du Burkina, issus des médias publics et privés, seront récompensés, le vendredi 9 juin 2017 au cours de la « Nuit des Galian », dans la salle des Banquets de Ouaga 2000. La présente édition des « Prix Galian » marquant le 20e anniversaire de l’événement, est placée sous le très haut patronage du Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré et la présidence du ministre de la Communication et des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Rémis Fulgance Dandjinou, mais aussi la présidence d’honneur de Moustapha Laabili Thiombiano, Président directeur général des chaines de radio Horizon FM et de la télévision TVZ AFRICA.

Le ministère en charge de la Communication entend marquer d’une pierre blanche cet événement dont l’importance et l’intérêt a suscité, au fil des ans, de l’engouement chez les professionnels de l’information et de la communication. C’est ainsi que d’importantes innovations ont été apportées à cette 20ème édition pour la rendre plus attrayante.

Les innovations majeures de la 20ème édition des prix Galian

L’une des innovations de l’édition 2017 des Prix Galian porte sur le montant de l’enveloppe allouée aux lauréats. Ce montant passe désormais à 1 000 000 de FCFA contre 500 000 FCFA les éditions précédentes. En ce qui concerne également les genres rédactionnels, il a été décidé de ne retenir que 15 genres (d’autres genres rédactionnels pouvant être pris en compte, les années à venir). Des changements sont aussi intervenus au niveau des prix spéciaux, dont le nombre sera limité à 10, cette année.

L’autre innovation majeure qui caractérise cette 20è édition est, sans conteste, l’instauration d’un super prix dénommé «Super Galian » doté d’un montant de 3 000 000 de FCFA et d’une parcelle de 375 m2 à Ouaga 2000. Ce prix récompensera l’œuvre qui aura transcendé les autres de par des qualités professionnelles accomplies.

Toujours dans la dynamique des réformes, la nuit du communicateur s’appellera désormais «Nuit des Galian », le « Galian » symbolisant à la fois le Tam-tam et l’homme, selon le géniteur du terme, Roger Nikièma, fondateur de la radio Salankoloto.

Par ailleurs, la « Nuit des Galian » connaîtra, cette année, une amélioration dans son organisation, du point de vue du contenu et du format, afin de rendre cette nuit d’excellence plus plaisante pour les spectateurs et les téléspectateurs.

En somme, avec la revalorisation du montant des prix officiels et des prix spéciaux en plus du Super Galian, le concours, qui a fait de nombreux lauréats, devrait susciter plus d’enthousiasme les années à venir au sein des hommes et femmes des médias burkinabè. Et la réflexion se poursuit au ministère en charge de la Communication, pour que les éditions à venir, les différents acteurs du secteur trouvent leur compte dans l’organisation de la « Nuit des Galian ».

En attendant, pour la présente édition, ce sont 205 œuvres qui ont été enregistrées dont 27 en langues nationales (mooré, dioula, fulfuldé et gulmancema), 12 en presse en ligne et 166 productions en langue française. Les œuvres en compétitions sont celles qui ont été publiées ou diffusées dans un organe de presse burkinabè paraissant au Burkina Faso et celles produites et diffusées dans un organe de presse en ligne burkinabè portant sur l’actualité entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016.

Les prix Galian pour promouvoir les différents corps de métier de la communication

La célébration des «Prix Galian» constitue l’un des événements majeurs du ministère de la Communication et des relations avec le parlement. Elle est une des expressions de la volonté du gouvernement, à travers le département en charge de la communication, de professionnaliser et d’accompagner les médias et de permettre ainsi aux journalistes de jouer pleinement leur rôle.

Initiés en 1997 pour promouvoir les différents corps de métier de la presse écrite, audiovisuelle et en ligne, les prix Galian visent à servir de cadre pour une saine émulation entre les professionnels des médias et de la communication et de parvenir à des productions répondant aux exigences professionnelles. Autrement dit, l’objectif est de motiver les femmes et les hommes des médias publics et privés, afin de les emmener à améliorer la qualité de leurs prestations.

Pour Mahamoudou Ouédraogo, initiateur de l’événement qui s’appelait à l’origine « les masques d’or », le but recherché était de positionner les productions journalistiques et le paysage médiatique burkinabè parmi les meilleurs de la sous-région.

Et depuis la première édition en 1998, l’engouement pour le « Prix Galian » n’a cessé de s’accroître, faisant de la compétition, un rendez-vous annuel très attendu par les professionnels de la communication et de l’information.

Ministère de la Communication et des relations avec le Parlement