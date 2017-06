La 20e édition des Prix Galians a désigné ses lauréats dans la nuit du 9 juin 2017 à Ouagadougou. Le plus garnd lauréat de cette nuit est Mathias Drabo de la RTB/télé qui remporte le super Galian d’une valeur de 3 millions de F CFA, une parcelle estimée à 9 millions de F CFA et un bonus de 2 millions de F CFA du Président du Faso.

Mathias Drabo, cameramen à la Télévision nationale du Burkina est le grand lauréat de la 20e édition des Galians. Il remporte le prestigieux prix du super Galian des mains le Haut représentant du Président du Faso, Moumina Sheriff Sy. Un prix composé d’un trophée, un chèque de 3 millions de F CFA, une parcelle d’une valeur de 9 millions de F CFA à Ouaga 2000 et un bonus de 2 millions de F CFA offert par le Président du Faso. Il a également auparavant reçu le prix Galian en catégorie télé d’une valeur d’un million de FCFA. Il empoche au toal un chèque d’une valeur totale de 6 millions de FCFA.

Ainsi, après plusieurs participations infructueuses aux Galians, Mathias Drabo avec son documentaire intitulé « CBNEF, l’école qui sauve » inscrit son nom en lettre d’or au palmarès aux Galians innovés. C’est un documentaire qui fait le zoom sur les centres d’éducation de base non formelle et les jeunes autrefois non alphabétisés ou déscolarisés mais qui sont aujourd’hui des réussites sur le plan social.

En effet, ce sont 12 Prix Galians et 17 prix spéciaux qui ont décernés aux professionnels des médias avec un ensemble de 205 oeuvres reçues. La pluaprt des prix sont revenus aux médias d’Etat. Dans la catégorie radio, la radio nationale n’a laissé aucune chance aux autres radios. Il en est même ou presque pour Sidwaya en catégorie presse écrite.

Moustapha Thiombiano, promoteur des chaines de radios Horizon Fm et de la télévision TVZ Africa est le président d’honneur de la 20e édition des Galian. « Il n’y a pas de différence entre les lauréats et les non-lauréats car tous sont des journalistes. Vous faites un travail incroyable pour la nation. Grace à vous on a déjoué beaucoup d’obstacles » dit-il. « Grace à vous« , poursuit-il « on a fait coucher des montagnes (…) ». Il a reçu, lui, un Galian d’honneur.

Palmarès officiel

Prix spéciaux

Meilleure radio interactive : Horizon Fm

Meilleure presse en ligne : Burkina 24

Prix Association des professionnelles africaines de la Communication (APAC)

Clotilde Sawadogo, Radio Salaki

Prix de la Maison de l’Entreprise

Absétou Sawadogo, Sidwaya

Prix UNFPA

Ouaboué Bakouan, Radio Manivelle de Dano

Prix spécial Institut supérieur de l’image et du son

Karim Cissé, RTB Hauts Bassins

Prix LONAB

Mariam Ouedraogo de Sidwaya

Sawadogo Clotilde de la radio Salaki,

Prix des Engagements nationaux

Aboubacar Dermé de l’Observateur Paalga

Prix du ministère de la Santé

Aboubacar Dermé de l’Observateur Paalga

Pierre K. Ouédraogo, RTB

Mahamadi Ouédraogo, RTB

Prix du ministère de la Justice

Joseph Haro, Sidwaya

Micheline Ouédraogo, Sidwaya

Prix Ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation

Moussa Congo, Sidwaya

Prix ministère de l’Agriculture et de l’aménagement hydraulique

Afsétou Savadogo, Sidwaya

Prix ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme

Berté Sansan Sib RTB2 Gaoua

Prix officiel

1. Catégorie langues nationales

Prix meilleur magazine radio

Issoufou François Tirogo, RTB

Prix meilleur magazine télé

Pierre K. Ouédraogo, RTB télé

2. Catégorie presse en ligne

Abdou Zouré, Burkina 24

3. Catégorie presse écrite

Maquette : Hervé Marie Evariste Ouédraogo, L’Evènement

Photo de presse : Gédéon Sawadogo Le Quotidien

Reportage : Mady Kabré Sidwaya

Enquête : Sié Simplice Hien, Sidwaya

4. Catégorie Radio

Meilleur son : Sylvie Yaro, RTB

Grand reportage : Clémence Tuina, RTB

Meilleur magazine : Alimata Bamago, RTB

5. Catégorie télé

Images : Mathias Drabo, #RTB

Y. Alain Didier Compaoré