La 30è édition du Tour du Faso se tiendra du 27 octobre au 5 novembre 2017. Cette édition regroupera 14 pays invités et 17 équipes dont 3 du Burkina. Ils vont parcourir une distance de 1.289,3 Km en 10 étapes. La première étape longue de 139 km sera courue entre Koulbila et Tenkodogo. Ces informations ont été rendu public ce mercredi 11 octobre 2017 à Ouagadougou lors d’un point de presse du comité d’organisation.

Quatorze (14) pays plus bien entendu le Burkina participeront au 30e Tour du Faso du 27 au 5 novembre 2017. Il s’agit de l’Allemagne, de la Hollande, de la France, de la Belgique, de l’Érythrée, du Maroc, de la République Démocratique du Congo, (RDC) de l’Angola, de la Côte d’Ivoire, du Niger, du Bénin, du Togo et du Mali. Le Burkina Faso, sera représenté par 3 équipes.

Pour le comité d’organisation, cette 30e édition est un challenge à relever. « Au-delà de tout, le Tour du Faso est une course de vélos et ce sont les coureurs qui feront la course. J’en appelle donc à un Tour du Faso propre où le fair-play va prévaloir« , a confié Yasne Manégré Sawadogo le président de comité d’organisation.

Pour le CNO, la sécurité du Tour sera assurée lors des habituels nuits chaudes. Le Tour mobilisera 440 millions de FCFA et traversera 10 régions du pays sur une distance de 1.289,3 Km. Il observera un circuit fermé dans la ville de Bobo-Dioulasso pour cette édition.

Pour l’heure, côté Etalons, ils sont 6 en stage en France et 15 à la mise au vert à Diébougou. Dix huit (18) seront retenus pour le Tour. Ils bénéficieront également de 2 courses dont un grand prix sur Charles de Gaulle le 21 octobre et une course en ligne entre Ouagadougou et Koudougou le 22 octobre.

Circuit du Tour du Faso 2017

1- Koulbila-Tenkodogo (139 Km)

2- Garango-Zorgho (95 Km)

3- Boussé-Ouahigouya (130 Km)

4- Yako-Ziniaré (143 Km)

5- Kokologho-Boromo (136 Km)

6- Dano-Gaoua (113 Km)

7- Banfora-Bobo-Dioulasso (120 Km + circuit)

8- Bobo-Dioulasso-Dédougou (171,6 Km)

9- Dédougou-Koudougou (131 Km)

10- Korsimoro-Ouagadougou (110,7 Km + circuit)

Y. Alain Didier Compaoré