La course cycliste de l’indépendance Goaoua 2017 courue entre Dano et Gaoua ce samedi 9 décembre a été remportée par Abdoulaye Rouamba de l’AJCK. Il a bouclé les 134 km en 3h21’53’’ à la vitesse moyenne de 39,824km /h. Il succède ainsi à Mathias Sorgho dernier lauréat de la compétition à Kaya.

Quatre-vingt-sept (87) coureurs de 35 équipes ont pris part à la course cycliste de l’indépendance du Burkina Gaoua 2017. Parmi eux, seulement 21 ont franchi la ligne d’arrivée dont le départ a été donné à Dano. Et c’est Abbdoulaye Rouamba de l’AJCK qui a brûlé la politesse devant le caporal, capitaine des Etalons cyclistes Aziz Nikièma. Il a bouclé la distance des 134 km en 3h21’53’’ à la vitesse moyenne de 39,824km /h. Il a été suivi par Aziz Nikièma de l’USFA et de Aziz Balboné de TAN-ALIZ.

En effet, l’ossature de la course n’a pas tardé à se dessiner. Dès le top de départ Dano et au premier km, onze coureurs se détachent déjà de peloton. Une échappée composée des coureurs de l’AJCK, de l’USFA, de TAN-ALIZ de l’AS SIFA. Les fuyards avalent ainsi mètre par mètre et creusent un écart de 1’05’’ au premier sprint intermédiaire à Diébougou. Un sprint enlevé par Jérôme Bamouni suivi de Aziz Nikièma et de Abdoulaye Rouamba le vainqueur du jour. Les hommes de tête continuent leur chevauché accroissent leur avance à 4’20’’ à Tiankora.

Le 2e point chaud à Bouroum-Bouroum est remporté par Paul Doumont de l’AS SIFA. Il est suivi de Jérôme Bamouni et d’Abdoul Aziz Nikèma alors qui ne sont plus que 9 dans l’échappée. Ils ne seront plus rattraper jusqu’à Gaoua où le 3e point chaud est enlevé par Rouamba, Bamouni et Nikièma. Sachant qu’ils ne seront plus inquiétés par le peloton chacun s’organise pour franchir en premier la ligne d’arrivée composée d’un critérium de 4km800 à couvrir 5 fois. Au dernier c’est Abdoulaye Rouamba qui franchi la ligne en premier. Aziz Nikièma se classe 2e et Aziz Balboné ferme le podium.

Abdoulaye Rouamba remporte ainsi le trophée de l’indépendance et la somme de 600 000 FCFA. Aziz Nikièma se contente de la somme de 400 000 FCFA et le dernier du podium Aziz Balboné se empoche la somme de 300 000 FCFA. Tous les 10 premiers de la course ont été primés.

Pour le ministre de l’Administration territoriale Siméon Sawadogo, la satisfaction est totale. » Je suis content de la mobilisation et l’engouellement du public de Sud-Ouest, ça montre qu’il y aune adhésion totale de la population de la Région hôte aux activités du 57e anniversaire. Ainsi donc notre objectif est atteint » a laissé entendre le ministre Sawadogo.

Y. Alain Didier Compaoré