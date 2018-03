Le sélectionneur national des Etalons Paulo Duarté a livré ce 14 mars 2018 à Ouagadougou la liste des 24 joueurs convoqués pour les deux matchs amicaux contre la Guinée Boissau le 22 mars et le Kosovo le 27 mars 2018 en France.

Pour ces premiers matchs amicaux des Etalons, le sélectionneur national Paulo Duarté a confiance à deux nouveaux Etalons. Il s’agit de Valentin Zougrana de Al Ahly Tripoli de la LIbye et d’Edmond Tapsoba de Guimarès au Portugal qui viennent pour pour leur première convocation. Il y a également le retour de Jonathan Pitroipa de Antwerp en Belgique, de Bryan Dabo de la Florentina en Italie, de Daouda Diakité et de Jean Noël Lingani. Alain Traoré qui est sans club n’a pas été convoqué.

Pour Duarté, Bryan Dabo a donné son OK pour enfin rejoindre l’équipe nationale et compte bien sur lui pour donner encore plus de dynamisme offensif aux Etalons. Le sélectionneur dit également suivre de prêt l’attaquant de l’ASEC d’Abidjan, Hamed Touré qui pour lui a sa place au sein de l’équipe. Ainsi donc, ce ne sera pas une surprise le voir au sein du groupe dans les prochaines convocations. A noter que Hamed Touré figure dans la liste des pré- convoqués de Duarté.

Pour le choix des pays que les Etalons vont affronter, à savoir le Kossovo et la Guinée-Bissau, Duarté a laissé entendre que la Guinée Bissau a une équipe qui a un très bon jeu et qui monte au niveau africain. Quant au Kossovo, il estime que c’est un choix et que le pays est classé 167 pays au classement FIFA. A la question de savoir la motivation qui a guidé ce choix alors qu’une première tentative avec les Etalons locaux de Saboteur a avorté, le sélectionneur dit ne pas être au courant de ce projet qui a échoué.

Voici la liste des joueurs convoqués

1. Hervé Koffi (Lille) France

2.Daouda Djakité (EFO ) Burkina Faso

3. Dylan Ouédraogo (AS Monaco)

4. Malo Patrick (Wadi Delga , Egypte)

5.Issouf Dayo ( Berkane/ Maroc)

6.Edmond Faiçal Tapsoba dit Zaksoba (Guimares Portugal)

7.Yacouba Coulibaly (Le Havre/Ligue 2)

8. Steeve Yago ( Toulouse) France)

9. Bakary Koné ( Strasbourg (France )

10.Sanogo Zakaria (TSV Autruche )

11.Lingani Jean Noël ( Horoya Guinée)

12.Ousmane Junior Sylla (CSC Algérie)

13.Adama Guira (Agf Danemark )

14. Charles Kaboré (Krasnodar/ Russie)

15 Cyrille Bayala( Lens France)

16 Zoungrana Valentin (Al Ahly de Tripolie)

17. Préjuce Nacoulma( Nantes)

18. Aristide Bancé (Al Masry/Egypte)

19. Bertrand Traoré (Lyon)

20. Banou Diawara(Far Raba Maroc)

21 .Bassirou Ouédraogo (Horoya Guinée)

22 .Dabo Bryan (Fiolentina Italy)

23 .Boureima Hassane Bandé (Maline Belgique)

24 Jonathan Pitroipa (Antwerp Belgique)

Y. Alain Didier Compaoré