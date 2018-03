Les 2 agents des eaux et forêts tués par des braqueurs à Sidéradougou ont été inhumés ce vendredi 30 mars 2018 au cimetière municipal de Bobo-Dioulasso. Gérard Hien et Karfa Dembélé ont reçu avant la Médaille des eaux et forêts à titre posthume. Les 2 forestiers tombés face à des braqueurs le 26 mars 2018 à Sidéradougou ont été accompagnés par des collègues, amis, parents et autorités. L’émotion était vive lors de cette inhumation.