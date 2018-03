À cette 19e Semaine nationale de la culture (SNC), 60 millions de FCFA seront décernés aux lauréats. Ces prix concernent les disciplines en compétition à savoir l’art culinaire, les sports traditionnels, la littérature, les arts plastiques et les arts du spectacle. Outre les prix et distinctions honorifiques, des primes de participation sont prévues pour encourager les compétiteurs.

L’art doit nourrir son homme par la reconnaissance de mérite. Cette volonté manifeste de la direction de la SNC se perpétue depuis une décennie. Un engagement qui va être respecté à cette 19e édition. Le Directeur général de la SNC, Golo Barro affirme le décernement de prix officiels dans les disciplines en compétition.

Pour ce qui est de la catégorie Art du spectacle, ou Expressions culturelles traditionnelles, il indique que chaque lauréat recevra la somme de 600 000 F CFA et 500 000 F pour la Vedette de la Chanson traditionnelle.

Quant aux disciplines d’Expressions moderne et traditionnelle, les prix vont de 250 000 FCFA à 1 million. En ce qui concerne la catégorie des Arts plastiques, les prix oscillent entre 300 000 F à 500 000 F. Et la somme de 500 000 F pour le 1er prix dans la catégorie des Arts littéraires, (roman, nouvelles et poésie), a-t-il ajouté.

«60 000 000 de FCFA qu’on va distribuer cette année»

« En plus de ces prix, le lauréat aura son œuvre éditée par le ministère des Arts et du Tourisme avec un appui financier de 500 000 F. Il reste les deux autres catégories que sont les arts culinaires et le sport traditionnel. Là, les prix sont relativement bons » poursuit M. Barro.

Aussi, des prix spéciaux sont-ils prévus pour galvaniser les compétiteurs. Et comparativement aux éditions précédentes, les récompenses sont en hausse.

A en croire, le Directeur général « Dès que vous êtes lauréat de votre région, vous n’avez pas moins de 500 000 à 600 000 F CFA, alors qu’il y avait des gens qui venaient et qui repartaient avec à peine 150 000 F comme prix de participation. En tout, c’est pas moins de 60 000 000 de FCFA qu’on va distribuer cette année, contre une trentaine en 2016».

En dehors des prix officiels et autres prix spéciaux, des primes de participations vont aussi récompenser les compétiteurs. Ces primes vont de 15 000 à 30 000 F CFA.

Notons que les lauréats seront connus le 30 mars 2018.

Bènonè Ib Der Bienvenue Médah, Harouna Maré