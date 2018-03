Le jury de la catégorie « art culinaire » de la 19e Semaine nationale de la culture (SNC) a apprécié plus d’une dizaine de mets ce 26 mars 2018 à Bobo-Dioulasso. Lors de cette première journée de compétition, les candidats ont présenté des plats comme le to de fonio à la sauce de moringa, le couscous de koanga, le kassia tora, la salade de haricot vert… Durant les 4 jours de compétition, le jury va examiner une quarantaine de plats dans 4 rubriques (11 plats légers ou plats d’entrée, 12 plats lourds ou plats de résistance, 9 boissons et 10 desserts).

Les compétitions se déroulent du 26 au 29 mars à l’Ecole nationale des enseignants du primaire (ENEP) de Bobo de 8h à 12h. A partir de 13h, les mets et boissons réalisés par les candidats seront mis à disposition d’invités disposant de cartes d’invitation.

Aboubakar Sanfo