Le Président du Faso présent a offert un cocktail aux artistes de la 19e Semaine nationale de la culture ce 30 mars 2018 à la résidence du gouverneur des Hauts Bassins. Un cocktail au cours duquel les artistes ont fait des doléances auxquelles le Président promet trouver des réponses.

Et c’est Valentin Koala, président de la fédération burkinabè des artistes, leur représentant, qui a fait ses recommandations. Il souhaite voir la construction de la cité des arts à bobo Dioulasso. Pour lui, cette cité constitue un besoin majeur des acteurs culturels et touristiques du Burkina et particulièrement des artistes invités à la SNC dans la logique d’améliorer leur bon séjour à Bobo, loin des classes et des cours d’école.

Il souhaite également que les artistes et les œuvres primés à la SNC aient une promotion nationale et internationale afin de permettre aux opérateurs de vivre décemment de leurs œuvres. A cela s’ajoute le souhait de voir l’accroissement des ressources financières consacrées à la manifestation.

Toutes ces préoccupations, le Président dit les avoir écoutées avec une oreille attentive. C’est pourquoi en réponse, il promet que réalisation de la batiste à savoir la cité des arts de Bobo Dioulasso qu’il promet effective pour la 20e édition. Une décision saluée par les artistes. A cette bonne nouvelle, le chef de l’Etat s’engage également à accroître de manière progressive le budget du fonds du développement culturel et touristique actuellement d’un montant d’un milliard à hauteur de 3 milliards de CFA par an afin de répondre au besoin de financement des entreprises culturelles créatives et touristiques.

Pour la question de la promotion des artistes et des oeuvres primés le Président dit déléguer la prise en charge de la doléance au ministre en charge de la Culture pour.

Y. Alain Didier Compaoré