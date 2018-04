La 3ème édition de la course à pied de 8 km dénommée la « Ouagalaise’’ de l’Association Avancer ave Elle (2AE) se tiendra le mardi 1er Mai 2018 au stade municipal de Ouagadougou. Une compétition réservée aux femmes et filles.

Victorieuse lors des deux précédentes éditions de la Ouagalaise, Samatou Tindé ne pourra pas prétendre à un 3e sacre. En effet le règlement de la course ne lui permet pas de se succéder à elle même à cette 3e édition de la course à pied de 8 km de l’Association Avancer Avec Elle (2AE).

Habituellement courue chaque 8 mars, cette édition se tiendra le 1er mai prochain jour de fête du Travail. C’est au tour du thème « Planification familiale, comme moyen de concilier travail et maternité » que se tiendra la manifestation. Pour la présidente de l’Association Salimatou Doussa, ce report s’explique par l’attaque terroriste du 02 Mars à l’Etat major général des Armée et à l’ambassade de France au Burkina.

Ainsi, la La compétition comme à ses précédentes éditions se déroulera sur une distance de 8 km dans les artères de la ville de Ouagadougou avec une marche de 4 km au lieu de 2.5 km désormais pour celles ou ceux qui voudraient faire la marche suivie de séances d’aérobic. Quant aux inscriptions, elles se déroulent au stade municipal et ce avant le départ de la course sur place.

Cette année, la course sera agrémentée par des stands de dégustation mais surtout par deux autres appelés « clinique médicale et juridique ». Des cliniques avec des spécialistes où les femmes pourront avoir des informations sur la santé de la reproduction et sur leurs droits en tant que femme.

La lauréate recevra une moto et des gadgets de partenaires. La 2e et la 3e repartiront avec un vélo chacune et bien d’autres lots.

Y. Alain Didier Compaoré