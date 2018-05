Dans la nuit du lundi 14 au mardi 15 mai 2018, la résidence du Préfet du département de Oursi, situé dans la province de l’Oudalan, région du Sahel, a été la cible d’une attaque perpétrée par des individus non encore identifiés.

Au cours de cette attaque, le préfet, monsieur Sigapinda Patrice KABORE, a été grièvement blessé et la résidence incendiée. Conduit au CSPS de Oursi, il a malheureusement succombé à ses blessures.

Une enquête est ouverte en vue de retrouver les assaillants.

Le Ministre de l’Administration territoriale et de la décentralisation déplore la disparition de Monsieur Sigapinda Patrice KABORE, agent public de l’Etat et présente, au nom de l’ensemble du gouvernement, ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée. Il invite par ailleurs la population à dénoncer tout cas suspect aux Forces de Défense et de Sécurité.

Pour le Ministre P/O

Le Secrétaire d’Etat Chargé de la Décentralisation

Alfred GOUBA

Officier de l’Ordre National